Son dakika | Eski milli voleybolcu Derya Çayırgan da aralarında! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 18 gözaltı

Son dakika haberi: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Aralarında en dikkat çeken isim ise eski milli voleybolcu Derya Çayırgan.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemindeki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında her geçen gün yeni bir isimle ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Düzenlenen son operasyonda voleybolcu Derya Çayırgan'ın da gözaltına alınması gündem oldu.

18 KİŞİYE GÖZALTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika | Eski milli voleybolcu Derya Çayırgan da aralarında! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 18 gözaltı 1

VOLEYBOLCU DERYA ÇAYIRGAN DA ARALARINDA

Gözaltına alınan isimler arasında Derya Çayırgan da bulunuyor. Voleybolcu Derya Çayırgan, A Milli Voleybol Takımı'nda da forma giymişti.

Son dakika | Eski milli voleybolcu Derya Çayırgan da aralarında! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 18 gözaltı 2

Gözaltına alınan diğer kişiler arasında uyuşturucu satıcıları olduğu belirtildi.

