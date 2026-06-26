Son dakika | Minik cesedi 18 gün sonra bulunmuştu! Leyla Aydemir davasında karar çıktı

Son dakika haberi: Ağrı'da Leyla Aydemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. Kahreden olayla ilgili yeniden görülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, tutuklu amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verirken, diğer 6 sanık hakkında beraat kararı verdi.

DAVADA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan Leyla Aydemir davasının dördüncü duruşması tamamlandı. Duruşmaya tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve Ayşe Artam katıldı. Leyla Aydemir’in annesi ve babası ise duruşmada yer almadı.

İDDİALARI REDDETTİ

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Kürsüye çıkan amca Yusuf Aydemir, "Yemin ederim Allah’a suçum günahım yok, suçsuz yere içeride yatıyorum. Ben ağladım diye bana bunu reva gördüler" diyerek suçsuz olduğunu savundu. Diğer sanıklar Ayşe Artam, Besim Dursun, Hatun Dursun ve 8 yıldır dosya içeriğini bilmeden yargılandığını belirten Mehmet Ali Aydemir de suçsuz olduklarını ifade ederek beraat talebinde bulundu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Karar öncesi açıklama yapan Mahkeme Başkanı, "Dosya kapsamındaki tüm deliller, taraf beyanları ve yargılama sürecinde toplanan deliller birlikte değerlendirilmiştir. Gerekçeli kararımızda da ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, ceza yargılamasında delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi geçerlidir. Bu ilkenin tek sınırı, delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmasıdır" dedi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Aydemir hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi. Sanığın mevcut tutukluluk halinin hükmen devamına hükmedildi.

DİĞER SANIKLAR BERAAT ETTİ

Mahkeme, üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle diğer tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Gerekçeli kararın yasal süresi içinde yazılarak taraflara tebliğ edileceği belirtildi.

ARBEDE ÇIKTI

Duruşma sonrası Yusuf Aydemir’in akrabaları arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

AMCASI TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZMUŞTU

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.

İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozmuştu.

Öte yandan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası, "suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA-İHA

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır