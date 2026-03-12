Son dakika | Mücteba Hamaney ilk mesajında 'intikam' sözü verdi: "Hepsine saldıracağız"

Son dakika haberi: ABD-İsrail saldırılarında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni dini lideri olarak ilk mesajlarını verdi.
"BÖLGEDEKİ TÜM ABD ÜSLERİNE SALDIRACAĞIZ"
Çok çarpıcı açıklamalar yapan Hamaney şu ifadeleri kullandı:
- Şehitlerin kanının intikamından, özellikle Minab şehitlerinin kanının intikamından asla vazgeçmeyeceğiz.
- Bölgedeki tüm ABD üslerine saldıracağız. Düşmanın üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor.
- Komşularla dostluğa inanıyoruz, sadece üsleri hedef alıyoruz. İran, tüm komşu ülkelerle karşılıklı ilişkiler kurmaya tamamen hazır, bölgede hakimiyet kurma veya sömürgecilik peşinde değil.
"DÜŞMANDAN TAZMİNAT ALACAĞIZ"
- Her halükarda düşmandan tazminat alacağız. Eğer reddederlerse, uygun gördüğümüz ölçüde varlıklarına el koyacağız, bu mümkün olmazsa, eşdeğer miktarda mülklerini yok edeceğiz
HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN KAPATILDI?
- Hürmüz Boğazı'nın kapatılması düşmana baskı aracı.
- Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik.
NE OLMUŞTU?
İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'in oy çoğunluğuyla ülkenin üçüncü lideri olarak seçildiğini duyurmuştu.
ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında ülke lideri Ali Hamaney öldürülmüş, yeni liderin seçimine kadar söz konusu makamı geçici liderlik konseyi temsil etmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum