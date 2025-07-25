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Son dakika | Orman yangınları için dört bakanlıktan ortak karar! Beştepe'de kritik toplantı

Son dakika haberi: Türkiye bu yaz da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu kapsamda Beştepe'de kritik bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda dört bakanlık orman yangınlarıyla mücadele konusunda ortak bir karar aldı.

Son dakika | Orman yangınları için dört bakanlıktan ortak karar! Beştepe'de kritik toplantı
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı.

DÖRT BAKAN KATILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katıldığı toplantıda, son dönemlerde yaşanan orman yangınları değerlendirildi.

BAKANLIKLARDAN ORTAK KARAR

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle artan riskler konusunda alınması gereken ilave tedbirlerin istişare edildiği toplantıda, her bakanlığın risk değerlendirmesi yaparak, önleyici tedbirlere yoğunlaşması yönünde karar alındı.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, riskin en yoğun olduğu bu dönemde risk açısından öncelikli bölgeleri ve eylemleri belirleyerek hızla hayata geçirmek üzere Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu.

(AA)

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