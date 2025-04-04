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Son dakika | Özgür Özel'e ilk rakip! Ümit Uysal adaylık sahnesine çıktı: CHP Olağanüstü kurultayına gerim sayım başladı

Son dakika haberi: CHP'nin 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayında bir aday daha sahneye çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in ardından Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da adaylığını duyurdu. Uysal adaylığını duyurduğu paylaşımında "Birleşe birleşe kazanacağız" vurgusu yaptı.

Son dakika | Özgür Özel'e ilk rakip! Ümit Uysal adaylık sahnesine çıktı: CHP Olağanüstü kurultayına gerim sayım başladı

Son dakika haberi: CHP'de gözler pazar günkü kurultayda. Genel Başkan Özgür Özel'in, parti tüzüğünün 48. maddesinin verdiği yetkiyle toplanma çağrısı yaptığı olağanüstü kurultay için geri sayım başladı. Özgür Özel'e ilk rakip çıktı.

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ÜMİT UYSAL CHP GENEL BAŞKAN ADAYI OLDU

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal aday olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uysal "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" ifadeleriyle Özel'e rakip olacağını bildirdi.

KULİSLERDE İKİ İSMİN DAHA ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Ankara kulislerinde eski milletvekili Müslim Sarı ve Berhan Şimşek'in de aday olabileceği konuşuluyor. Bu iddiayı dile getiren gazeteci Barış Yarkadaş, Sarı'nın adaylığını yarın açıklayabileceğini belirtmişti.

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Berhan Şimşek ve Müslim Sarı

GÖZLER 6 NİSAN PAZAR GÜNÜNDE

AA'nın aktardığına göre; CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade milletindir" sloganıyla toplanacak.

CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.

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GENEL BAŞKANLIK İÇİN DELEGELERİN YÜZDE 5'İNİN İMZA VERMESİ GEREKİYOR

CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5'inin Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir." ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.

Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultay için hazırlıklar da sürüyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli hazırlıklar yapılıyor.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacağı duyuruldu.

Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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