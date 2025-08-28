Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti... Özgür Özel'e bir soruşturma daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti. Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, temmuz ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret" ve "tehdit" iddiasıyla re'sen soruşturma başlatmıştı.