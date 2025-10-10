HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Özgür Özel'e Rize'den seslendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ateşkes' tepkisi: "Yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar"

Son dakika haberi: Gazze'de ateşkesin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar merak konusuydu. Gazze'de iki yıl sonra ilk kez yüzlerin güldüğünü belirten Erdoğan "Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır" diyerek rest çekti. Ateşkes anlaşması üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan "Yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar, daha çok mahcup olur" dedi.

Son dakika | Özgür Özel'e Rize'den seslendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ateşkes' tepkisi: "Yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına geniş yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'ye huzur, barış ve güvenliğin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık" dedi. Erdoğan, ABD ziyareti üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendiği çıkışıyla da dikkat çekti.

Son dakika | Özgür Özel e Rize den seslendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ateşkes tepkisi: "Yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar" 1

"YURT DIŞINDA YOĞUN BİR DİPLOMATİK ATAK İÇİNDEYİZ"

Erdoğan'ın gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasından satır başları şöyle:

  • Ülkemizde yatırımlarımıza hızla devam ederken yurt dışında da yoğun bir diplomatik atak içindeyiz. Türkiye'nin uluslararası alandaki ağırlığını artırıyoruz. Türk milletinin hakkını, hukukunu ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz. "Medeni" denen ülkelerin sessiz kaldığı trajedileri cesaretle insanlığın gündemine taşıyoruz.

Son dakika | Özgür Özel e Rize den seslendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ateşkes tepkisi: "Yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar" 2

'GAZZE' MESAJI: 2 YIL SONRA İLK KEZ YÜZLER GÜLDÜ

  • Dün Mısır'dan hepimizi, tüm Müslümanları hatta vicdan sahibi tüm insanları sevindiren güzel bir haber aldık. Hamas ile İsrail arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. 2 yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar korkuyla değil, sevinçle sokaklara döküldü. Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. Gazze'nin 2 yıllık zulmün ardından yeniden nefes alacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz.

Son dakika | Özgür Özel e Rize den seslendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ateşkes tepkisi: "Yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar" 3

"BARIŞ İÇİN ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA FAZLASIYLA YAPTIK"

  • New York ve Washington'daki temaslarımızın ana gündemi Gazze'de akan kanı durdurmaktı. Sayın Trump'la çok verimli, samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Katar ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki kardeş ülkelerle görüştük. Gazze'ye huzur, barış ve güvenliğin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık. Tek bir masumun daha ölmemesi için tüm imkanlarımızı, istihbaratımızı, diplomatlarımızı, kurumlarımızı seferber ettik.
  • Bundan sonra önemli olan, anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. Mısır'ın limanında bekleyen gemilerimizi insani yardımlarımızı hızla Gazze'ye ulaştıracağız. Havalar soğumadan Gazze halkına ne kadar yardım ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız.

"TEKRAR SOYKIRIM ORTAMINA DÖNÜLMESİNİN BEDELİ ÇOK AĞIR OLACAKTIR"

  • İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki kötü sicilini elbette biliyoruz. Bir kez daha aynı yanlış yola girmemeleri konusunda gerekli tedbirlerin alınması için çaba gösteriyoruz. Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz ve özellikle Gazze artık kana, katliama, gözyaşına doymuştur. Türkiye olarak nasıl mücadele ve müzakere süreçlerinde Gazze halkının her zaman yanında olduysak bundan sonra da tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

Son dakika | Özgür Özel e Rize den seslendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ateşkes tepkisi: "Yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar" 4

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ

  • 7 Ekim olayından sonra uzun süre Hamas'a "terör örgütü" dediler. Filistin Direnişi'ne çok çirkin ifadeler kullandılar. Sonra hemen ağız değiştirdiler. Hükümetimizi ve şahsımızı hedef aldılar. Biz bunların yalan olduğunu bilgi ve belgeleriyle ortaya koyduk ama buna rağmen itibar suikastlarını maalesef devam ettirdiler. Amerika seyahatimiz öncesi ve sonrasında CHP Genel Başkanının söylediği hezeyanları sizler de işittiniz. Her gün yeni bir mazeret üreterek ziyareti kötülüyor, manipülasyon yapıyordu. Günlerce bizim Amerika'da Gazze'yi konuşmadığımızı söyledi. Peki sonuçta ne oldu? Bize attığı çamurlar döndü, dolaştı, yine kendisini vurdu.
  • Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu çok net biçimde gösterdi. Hamas ve Filistinli kardeşlerimiz dahil herkes Türkiye'nin çabalarını takdir etti, ülkemize teşekkürlerini iletti.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE, MİLLETİNE ÖZÜR BORCU YOK MU?"

  • Hadi bizi bir tarafa bıraktım, CHP Genel Başkanının Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in ateşkesin sağlanması için haftalardır gece gündüz çalışan devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Ulu orta savurduğu mesnetsiz iddialarından ötürü milletimize özür borcu yok mu? Sayın Özel adının hakkını verip müstakil siyaset yapmak yerine belli siyaset odaklarının güdümünden maalesef çıkamıyor. Zincirlerini kıramadığı için de böyle vahim hatalar yapıyor. Türkiye'nin ana muhalefet partisine yakışmayan bir üslup kullanıyor.

"YOLUNU VE YOLDAŞLARINI DEĞİŞTİRMEZSE DAHA ÇOK HATA YAPAR"

  • Biz rakibimiz de olsa kimsenin böyle bir duruma düşmesini istemeyiz. Ama yolunu ve yoldaşlarını değiştirmezse daha çok hata yapar, daha çok mahcup olur. Sayın Özel'e kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini Rize'den bir kez daha hatırlatıyorum.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın akın dönüyorlar! Büyük göç başladı Akın akın dönüyorlar! Büyük göç başladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da feci kaza: Göreve giden 2 jandarma şehit oldu!Sakarya'da feci kaza: Göreve giden 2 jandarma şehit oldu!
Şanlıurfa Taksim'e rakip oldu! Nostaljik tramvay hizmete girdiŞanlıurfa Taksim'e rakip oldu! Nostaljik tramvay hizmete girdi
Anahtar Kelimeler:
Rize Recep Tayyip Erdoğan Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.