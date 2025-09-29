SON DAKİKA | Özgür Özel'e yumruklu saldırıda yeni gelişme! 12 ay hapis cezası alan Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Dördüncü duruşma bugün İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Önceki duruşmalara, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan Tengioğlu, bugün Çağlayan’daki duruşma salonunda yer aldı.

"TAHLİYE" KARARI VERİLDİ

Selçuk Tengioğlu’nun 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinden çıktığı sırada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı davanın üçüncü duruşması 4 Eylül’de görülmüştü.

Tahliyesini talep eden Tengioğlu “Çok mağdurum. Çok acı çekiyorum” demişti. Davanın bir sonraki duruşması, 29 Eylül tarihine ertelenmişti.

ADLİ TIP RAPORU İNCELENDİ

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nin üçüncü duruşmadaki talebi üzerine hazırlanan Adli Tıp raporunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darp edildiğine ilişkin dosya incelendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; raporda, olayın Özel’in hayatını tehlikeye sokacak, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte bir yaralanmaya yol açmadığı vurgulandı. Mevcut durumda herhangi bir tıbbi rapor bulunmadığı için yeniden muayene veya ek belge sunulması halinde tekrar değerlendirme yapılabileceği ifade edildi.

Sonuç kısmında ise, Özel’in yaşadığı olayın “hayatını tehlikeye sokmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde bir etki oluşturmadığı” kanaatine varıldığı kaydedildi.