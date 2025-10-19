Son dakika | Özgür Özel'in gözleri doldu, sesi titredi! Konuşmasına damga vuran anlar... "Buradaki herkes cumhurbaşkanı adayı"

Son dakika haberi: Bugün CHP'de kongre hareketliliği yaşanıyor. Partinin hem Manisa 39. Olağan İl Kongresi hem İstanbul 39. Olağan İl Kongresi bugün gerçekleşiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki kongre kapsamında konuşma gerçekleştirdi.

FERDİ ZEYREK ANISINI ANLATIRKEN DUYGULANDI

Konuşmasında merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile bir anısını anlatan Özgür Özel'in gözleri dolup sesinin titrediği anlar dikkat çekti. Özel şunları söylerken duygulandı:

"Kurultay salonunda turlarken Özgür başkan dedi ki 'İstanbul delegasyon orada' dedi. İstanbul belki 800 kişiyle salonda büyük bir destek veriyor. Köşeyi döndük, orada 2500 kişiyle Manisa vardı, siz vardınız. O sırada arkamdan Ferdi'nin sesini duydum. Özgür Başkan'a dönüp 'Bu da Manisa, nasıl olmuş?' dedi."

"CHP'Yİ KARIŞTIRMAYI HEDEFLEDİLER"

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Bize saldırarak savaşın içine girdiler. Partimize kayyum atamaya çalışarak CHP'yi karıştırmayı hedeflediler.

Yürüdüğümüz yol demokratik Türkiye. Demokratik ve istikrarlı Türkiye'nin önemini anlattık.

Emekliler 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2 çeyrek altın alamıyor. AK Parti gelmese emekliler 60-70 bin TL alacak.

"KARARSIZLARI HEP BERABER İKNA EDECEĞİZ"

Şu ana kadar 63 büyük mitingle 11 milyon vatandaşımızı sokaklara çekmeyi, onlardan moral almayı, psikolojik üstünlüğün sonucu çoğunluk enerjisini harekete geçirmeyi başardık. Şimdi kararsızları hep beraber ikna edeceğiz.

Ne olursa olsun bu yürüyüşü bitiremeyiz. Bir adım geride durmayacağız.

DİKKAT ÇEKEN 'CUMHURBAŞKANI ADAYI' ÇIKIŞI

Ekrem başkanın yerine cumhurbaşkanı adayı soruyorlar; ben değilim. Bu salondaki herkes cumhurbaşkanı adayı.