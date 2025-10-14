Son dakika | Özgür Özel Mısır'da imzalanan Gazze planını sert sözlerle hedef aldı! "Beyler, gözünüzün içine baka baka söylüyorum"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
"İÇERİDE DE DIŞARIDA DA MİLLETİN HAKKINI SAVUNACAĞIZ"
Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:
- Yıllarca seçim kazandın, milli irade. Kaybedince, kirli irade. Sen Türkiye'de darbeye kalkışacaksın, sonra da 'Susun, buna ses çıkarmayın' diyeceksin. İçeride de dışarıda da milletin hakkını savunacağız.
BAHÇELİ'YE YANIT
- Bahçeli 'Kol kırılsın yen içinde kalsın' diyor. Sayın Bahçeli, sayın Erdoğan, kırılan kol bizim, kırılan kalp bizim, aileleriyle tehdit edilenler bizim arkadaşlarımız.
- Cumhuriyet Halk Partisi, milletiyle birlikte ayaktadır, sonuna kadar da hakkını arayacaktır. Biz bir kelime eksik söylersek siz bu milleti susturacaksınız. Ana muhalefet partisiyiz, şimdilik.
"TRUMP'IN ŞIMARIK ŞOVUNU BÜTÜN DÜNYA İZLEDİ"
- Dün Mısır'da Trump'ın şımarık şovunu bütün dünya izledi. Bundan saatler önce İsrail parlamentosunda konuşma yaptı. Netanyahu'ya "Sen savaş kahramanısın" dedi. Hiç dünkü kadar midem bulanmadı.
"GÜYA NETANYAHU GELECEKMİŞ DE ERDOĞAN KARŞI ÇIKACAKMIŞ"
- O şov yetmezmiş gibi güya Netanyahu gelecekmiş de Erdoğan karşı çıkacakmış. Yahu Netanyahu nereye geliyor? Bizim onu Lahey'de yargılatmamız lazımken, 67 bin kişinin kanının hesabını sormamız lazımken neredeyse bir araya geleceklermiş de karşı çıkılmış...
"BİZ YAS EVİYİZ, SİZ İSRAİL'İN DÜĞÜN EVİNİN BEKÇİSİ GİBİ DAVRANIYORSUNUZ."
- Erdoğan yıllarca Trump'a sustu, Trump Netanyahu'yu övdü, önünü açtı. Ekmek kuyruğunda kadınlar tarandı, 'gık' demediniz. Ne zaman ki orada bölüşüm meselesinde anlaştılar, 150 ülke Filistin'i tanımışken kendilerince manevra yaptılar. Bizim yandaş basın utanmadan sıkılmadan bunu Erdoğan'a bir başarı gibi göstermeye çalışıyorlar. Beyler, buradan hepinizin gözünün içine baka baka söylüyorum: Biz yas eviyiz, 67 bin tane cenaze var orada, siz İsrail'in düğün evinin bekçisi gibi davranıyorsunuz.
"MÜBAREK OLSUN TRUMP'INIZ, ONUN DA KARŞISINDAYIZ SİZİN DE KARŞINIZDAYIZ"
- İmzalanan belgede Filistin'in ve iki devletli çözümün adı yok. Trump'tan medet umanlara söylüyorum: Mübarek olsun Trump'ınız, onun da karşısındayız sizin de karşınızdayız.
- Belçika'da emekli maaşı 1619 Euro, Türkiye'de 348 Euro.
- 19 Mart darbesinin maliyeti 160 milyar dolar. Asgari ücretliye yapılacak zammın 120 katını 19 Mart'ta harcadılar.
