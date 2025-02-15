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  4. SON DAKİKA | Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü... Kayakçılar son anda kurtuldu, o anlar kamerada

SON DAKİKA | Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü... Kayakçılar son anda kurtuldu, o anlar kamerada

15.02.2025 12:35
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15.02.2025 12:35
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Son dakika haberi: Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde çığ düştü. O anlara ait görüntülerde kayakçıların çığdan kaçma anları yer aldı. Yaralanma ve can kaybının olmadığı bölgede her ihtimale karşın alan taraması yapılıyor. Öte yandan iki ay önce de aynı mevkide Judo Milli Takımı'nın üzerine çığ düşmüş ve bir sporcu yaşamını yitirmişti.

Son dakika: Erzurum'daki olay, saat 11.30 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nin kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bölgeye giren yabancı uyruklu 4 kayakçı çığ düşmesine sebep oldu. Kayakçılar yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı bölgede ekipler, her ihtimale karşın alan taraması yapıyor.

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Bu arada Ardahan'ın Çıldır ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali'ne katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, olayın bilgi verilmesi üzerine kente geri döndüğü öğrenildi.

1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 3 KİŞİ YARALANMIŞTI

Palandöken Dağı'nda 21 Aralık 2024’te, yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın Sultan Sekisi bölgesindeki antrenmanı sırasında çığ düşmüş, 1 sporcu hayatını kaybetmiş, 3 sporcu da yaralanmıştı.

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Palandöken'de çığ düştü! Milli sporcular kar yığını altında kaldı... Palandöken'de çığ düştü! Milli sporcular kar yığını altında kaldı...

(AA-DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Çığ son dakika palandöken kayak merkezi
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