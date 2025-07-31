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Son dakika| Rıza Akpolat’ın baldızı gözaltına alındı!

Tutuklu Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'ın, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Son dakika| Rıza Akpolat’ın baldızı gözaltına alındı!
Cansu Akalp

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar kapsamında 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal bugün ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Çiğdem Yankılıç Kangal'ın geçmiş soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.

Kangal'ın, aynı soruşturmalar kapsamında operasyonla gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alındığı iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP belediye ibb
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