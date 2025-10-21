Son dakika | Rozetini Özgür Özel taktı: Eski İYİ Partili Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı

Son dakika haberi: CHP'nin TBMM grup toplantısı başladı. Genel Başkan Özgür Özel toplantıda kürsüye çıktı.

ESKİ İYİ PARTİLİ ÜMİT DİKBAYIR CHP’DE!

Toplantının başında, İYİ Parti’de olduğu dönem Meral Akşener’e yakınlığıyla da tanınan bağımsız Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı. Özgür Özel "CHP bugün önemli bir katılımla güçlenmeye devam edecek" deyip Dikbayır'ı takdim etti. Kürsüye gelen Dikbayır'a CHP rozetini Özel taktı.

Dikbayır, CHP kürsüsündeki ilk konuşmasında "Onurlu mücadelenizin yanında durabildiğim için mutluyum" mesajı verdi.

CHP’NİN SANDALYE SAYISI ARTTI

Dikbayır’ın katılımıyla CHP’nin Meclisteki sandalye sayısı 138’e yükseldi.

ÖZGÜR ÖZEL: "BÜTÜN DÜNYA CHP'NİN DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ GÖRÜYOR"

Daha sonra kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

CHP’nin yurt dışı temaslarından birileri rahatsız oluyor, bundan büyük keyif alıyorum. Bütün dünya Türkiye'nin tek adama emanet edilemeyeceğini, CHP'nin demokrasi mücadelesini görüyor.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN'A TEBRİK

Hafta sonu KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri yaptı. Kardeş partimiz CTP'nin lideri dostumuz, kardeşimiz Tufan Erhürman cumhurbaşkanı olarak seçildi. CHP olarak Tufan Erhürman'ı bir kez daha yürekten kutluyoruz. Katılım oranı üzerinden tartışma yaratmaya çalışanlar, bugün destekledikleri adayın daha düşük katılım oranıyla seçildiğini görürler.

BAHÇELİ'YE '82 PLAKA KIBRIS' TEPKİSİ

Plaka numarası vermeye, Kıbrıs seçimlerini tanımamaya gayret ediyorlar. Oranın iradesine saygı duyacaksınız. Oradaki seçimi kendi mağlubiyeti, CHP'nin galibiyeti olarak görüyor. Biz galibiyet alacaksak Türkiye'de alacağız. Kıbrıs seçiminden alınması gereken ders şudur; vakti gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz, Türkiye'de de duramayacak.

"İDDİANAME TEL TEL DÖKÜLÜYOR"

704 yıl hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş serbest geziyor. Ben tutukla getir demiyorum. Ama suç örgütünün sözde lideri 704 yılla yargılanırken ortalıkta gezecek, alt sınırı 4 yıl olan Zeydan Karalar, Oya başkan, Kadir başkan içeride hapis tutulacak. Kanıt diye söyledikleri hiçbir şey kanıt değil. Bir tane "Ben rüşvet verdim" diyen yok, rüşvet kanıtı yok. Önümüze kanıtı koysalar ne diyeceğiz biz? -mış, -muş, "duydum" ile iddianame yazmışlar. 578 sayfa iddianame tel tel dökülüyor. Arkadaşlarımıza ve ailelerine yaptığınız zulüm yeter, derhal tutuksuz yargılamayı bekliyoruz.

"DÜŞ ARTIK MİLLETİN YAKASINDAN"