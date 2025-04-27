Son dakika| Samsun'da heyelan! Anne kurtarıldı, 2 çocuk göçük altında

Olay, saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kişilerin olduğu öğrenildi.

1 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI!

Heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğunun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’DAN AÇIKLAMA!

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun."

OLAY ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun Canik'teki heyelanda ailenin göçük altında kaldığı anlar... pic.twitter.com/Ng7Ew0mBDL — Mynet (@mynet) April 27, 2025

YERLİKAYA: 'EŞİ A.K VE 2 ÇOCUĞUMUZUN KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından meydana gelen heyelanla ilgili açıklamada bulundu.

İşte Yerlikaya'nın açıklaması;

"Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir.

Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD’dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir.

Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir.



Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD’dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 27, 2025

(İHA-DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır