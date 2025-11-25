Son dakika | Nedeni belli oldu! Şanlıurfa'da korkutan patlama: Adliye binası boşaltıldı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da adliye binasındaki patlama sonrası harekete geçildi. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ADLİYE BİNASINDA PATLAMA

İHA'nın aktardığına göre patlama Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi. İddiaya göre emanet bölümünde bulunan elektronik cihazı patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangın çok geçmeden kontrol altına alındı.

YARALILAR VAR

Patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden görüntü de geldi:

İLK AÇIKLAMA BAKAN TUNÇ'TAN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili "Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet deposundaki patlamada zabit katibimiz bacağından yaralanmıştır. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" şeklinde konuştu.

BİNA BOŞALTILDI

Patlamanın ardından adliye binasındaki personel ve vatandaşlar tahliye edildi. Çevredeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.