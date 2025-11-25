HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Nedeni belli oldu! Şanlıurfa'da korkutan patlama: Adliye binası boşaltıldı

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki adliye binasında patlama meydana geldi. Yaralananlar arasında zabit katibi de bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Patlama sonrası olay yerinden görüntü paylaşıldı. Patlamanın kaynağıyla ilgili de bir iddia dile getirildi.

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da adliye binasındaki patlama sonrası harekete geçildi. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ADLİYE BİNASINDA PATLAMA

İHA'nın aktardığına göre patlama Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde meydana geldi. İddiaya göre emanet bölümünde bulunan elektronik cihazı patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangın çok geçmeden kontrol altına alındı.

Son dakika | Nedeni belli oldu! Şanlıurfa da korkutan patlama: Adliye binası boşaltıldı 1

YARALILAR VAR

Patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden görüntü de geldi:

Son dakika | Nedeni belli oldu! Şanlıurfa da korkutan patlama: Adliye binası boşaltıldı 2

İLK AÇIKLAMA BAKAN TUNÇ'TAN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili "Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet deposundaki patlamada zabit katibimiz bacağından yaralanmıştır. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" şeklinde konuştu.

BİNA BOŞALTILDI

Patlamanın ardından adliye binasındaki personel ve vatandaşlar tahliye edildi. Çevredeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul için kar yağışı tahmini! Yeni tarih verildi...İstanbul için kar yağışı tahmini! Yeni tarih verildi...
Okulda bir anda fenalaştılar! Sude ve Baran'ın vefatı herkesi yasa boğduOkulda bir anda fenalaştılar! Sude ve Baran'ın vefatı herkesi yasa boğdu

Anahtar Kelimeler:
patlama Şanlıurfa Adliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.