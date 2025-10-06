HABER

Son dakika | Seçil Erzan için istenen ceza belli oldu! Savcı mütalaasını açıkladı

Son dakika haberi: Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan davasında mütalaa verildi. Savcı, Seçil Erzan’ın 26 müştekiye yönelik “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması, 5 müştekiye “Özel belgede sahtecilik” suçundan ise cezalandırılması talep etti.

Devrim Karadağ

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında futbolcularından bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan davasında mütalaa verildi.

SEÇİL ERZAN İÇİN İSTENEN CEZA

Savcı, Seçil Erzan'ın 26 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, 5 müştekiye "Özel belgede sahtecilik" suçundan ise cezalandırılması talep etti.

Dava kapsamında yargılanan eski banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için beraat talebinde bulunulduğu öğrenildi.

SEÇİL ERZAN DURUŞMADA AĞLADI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Seçil Erzan, savcının mütalaasını önündeki kağıtlara not alarak ve ara ara gözyaşlarını eliyle silerek dinledi.

358 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İddianamede; yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırmakla suçlanan sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyordu.

mahkeme Seçil Erzan
