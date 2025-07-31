Son dakika | Şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğmuştu! MSB'den açıklama geldi: "Adli Tıp'tan gelecek sonuçlar bekleniyor"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklendiği belirtilen açıklamada "Bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir. 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yılsonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz" dendi.
Açıklamadan diğer satır başları şöyle:
Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu 298 kişi yakalandı, 660 kişi ise hududu geçemeden engellendi.
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