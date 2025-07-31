Son dakika | Şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğmuştu! MSB'den açıklama geldi: "Adli Tıp'tan gelecek sonuçlar bekleniyor"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklendiği belirtilen açıklamada "Bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir. 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yılsonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz" dendi.

Açıklamadan diğer satır başları şöyle:

İSKENDERUN'DA 2 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

Tahkikat hassasiyetle devam ediyor. Adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir.

METAN GAZINDAN 12 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE