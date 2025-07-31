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Son dakika | Şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğmuştu! MSB'den açıklama geldi: "Adli Tıp'tan gelecek sonuçlar bekleniyor"

Son dakika haberi: Son zamanlarda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından 12 askerin şehit olması ile İskenderun'da 2 askerin şehit olması Türkiye'yi yasa boğmuştu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından iki olayın akıbetiyle ilgili açıklama geldi

Son dakika | Şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğmuştu! MSB'den açıklama geldi: "Adli Tıp'tan gelecek sonuçlar bekleniyor"
Hazar Gönüllü

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklendiği belirtilen açıklamada "Bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir. 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yılsonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz" dendi.

Açıklamadan diğer satır başları şöyle:

İSKENDERUN'DA 2 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

  • Tahkikat hassasiyetle devam ediyor. Adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir.
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METAN GAZINDAN 12 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

  • Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

  • Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu 298 kişi yakalandı, 660 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

  • 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 257, engellenen kişi sayısı da 44 bin 290'a ulaşmıştır.

  • YAŞ TOPLANTISI TARİHİ BELLİ OLDU

  • Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesi'nin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilecektir.
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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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