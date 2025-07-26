Hatay'dan kahreden haber: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu, 5 askerin tedavisi sürüyor

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı’nda vatani görevini sürdüren 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

KAHREDEN HABER GELDİ

Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne sevk edilen askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29), doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

5 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer 5 askerin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre, askerlerin gündüz saatlerinde sıcak hava altında yapılan spor faaliyetleri sonrasında rahatsızlandıkları ifade edildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır