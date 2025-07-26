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Hatay'dan kahreden haber: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu, 5 askerin tedavisi sürüyor

Hatay'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran 7 askerden 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Sağlık durumu nedeniyle tedavi altına alınan diğer 5 askerin ise gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Hatay'dan kahreden haber: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu, 5 askerin tedavisi sürüyor

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı’nda vatani görevini sürdüren 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hatay dan kahreden haber: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu, 5 askerin tedavisi sürüyor 1

KAHREDEN HABER GELDİ

Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne sevk edilen askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29), doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Hatay dan kahreden haber: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu, 5 askerin tedavisi sürüyor 2

5 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diğer 5 askerin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre, askerlerin gündüz saatlerinde sıcak hava altında yapılan spor faaliyetleri sonrasında rahatsızlandıkları ifade edildi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Asker Hatay
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