Hatay'dan kahreden haber: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu, 5 askerin tedavisi sürüyor

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı’nda vatani görevini sürdüren 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne sevk edilen askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29), doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Diğer 5 askerin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre, askerlerin gündüz saatlerinde sıcak hava altında yapılan spor faaliyetleri sonrasında rahatsızlandıkları ifade edildi.
(İHA)
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