Son dakika | Son gemi de alıkondu! İsrail askerlerinden bu kez Marinette'ye baskın: İçinde Türk aktivistler de vardı

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İsrail, Sumud Filosu'ndan Gazze'ye yardım götürmeye çalışan son gemi Marinette'yi de alıkoydu. İçinde Türk aktivistlerin de bulunduğu gemiyle bağlantı kesildi.

Son dakika haberi: İsrail askerleri Küresel Sumud Filosu'ndaki son gemi olan Marinette'ye baskın düzenledi. Gemi ile bağlantı kesildi.

Gemide 4 Türk aktivistin de bulunduğu öğrenildi.

İSRAİL'DEN CANLI YAYINDA BASKIN

Gemi o sırada canlı yayındaydı. İşte baskın anından görüntüler:

Son dakika | Son gemi de alıkondu! İsrail askerlerinden bu kez Marinette ye baskın: İçinde Türk aktivistler de vardı 1

Son dakika | Son gemi de alıkondu! İsrail askerlerinden bu kez Marinette ye baskın: İçinde Türk aktivistler de vardı 2

NE OLMUŞTU?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Sumud Filosu
