Son dakika | Talimatı o isme vermişler! Serdar Öktem cinayetinde yurt dışı bağlantısı ortaya çıktı

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Serdar Öktem cinayetindeki sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Avukat Öktem dün Şişli'de uzun namlulu silahlarla arabasına kurşun yağdırılarak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili önemli bir detaya ulaşıldı. Ölüm talimatını veren ve alan kişiler ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Türkiye avukat Serdar Öktem cinayeti hakkındaki detaylara kilitlenmiş durumda. Öktem dün İstanbul'da Şişli Büyükdere Caddesi'nde aracında uzun namlulu silahlara hedef olmuştu. Cinayete ilişkin soruşturma sürüyor. Şu an olayla ilgili 13 kişi gözaltında, aralarından ikisinin yaşı 18'den küçük.

ÖLÜM TALİMATI YURT DIŞINDAN

Eylemin talimatının çetenin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.'ye verildiği öğrenildi.

Son dakika gelişmesiyle ilgili ayrıntılar geliyor...

Son dakika | Talimatı o isme vermişler! Serdar Öktem cinayetinde yurt dışı bağlantısı ortaya çıktı

'DALTONLAR' İDDİASI

Cinayeti kendilerine Daltonlar adını veren çete üyelerinin üstlendiği öne sürülmüştü. Öktem'in öldürülmesinin ardından, Daltonlar üyeleri gibi sosyal medyada silahlı paylaşım yapan çok sayıda kişi Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Serdar Öktem, dün otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan Öktem, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

Son dakika | Talimatı o isme vermişler! Serdar Öktem cinayetinde yurt dışı bağlantısı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır." bilgisi verilmişti.

SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

Başsavcılığın açıklamasında, olayı gerçekleştiren şüphelilerin, kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları, emniyet güçlerince yapılan aramada, olayda kullanılan 2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği bildirilmişti.

Son dakika | Talimatı o isme vermişler! Serdar Öktem cinayetinde yurt dışı bağlantısı ortaya çıktı

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN MAKTULE KARŞI BESLEDİĞİ HUSUMET"

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

Son dakika | Talimatı o isme vermişler! Serdar Öktem cinayetinde yurt dışı bağlantısı ortaya çıktı

SERDAR ÖKTEM'İN OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verilmişti.

(İHA-AA)

