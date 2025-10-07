HABER

Serdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldı! Silahlarla meydan okuyan sosyal medya magandaları için harekete geçildi

Dün avukat Serdar Öktem'in İstanbul'da silahlı saldırıyla öldürülmesinin ardından Ankara'da da dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan çok sayıda kişiye yönelik bu sabah eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Silahlı paylaşımlar ise adeta dehşete düşürdü. Operasyonla ilgili Daltonlar grubu detayı da dikkat çekti.

Sosyal medya magandaları için başkentte düğmeye basıldı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahla paylaşım yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

SİLAHLA ATEŞ EDİP MEYDAN OKUYORLARDI

Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal medyada silahla ateş eden ve bu görüntüleri paylaşarak birbirine meydan okuyan kişileri tespit etti.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adreslere sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Operasyonda, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Serdar Öktem, dün 16.30 sıralarında İstanbul Zincirlikuyu'da otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'DALTONLAR' GRUBUNU HATIRLATTI

Serdar Öktem cinayetini kendilerine Daltonlar adı veren çetenin üstlendiği iddia ediliyor. Daltonlar grubu, sosyal medyada sık sık silahlı fotoğraf paylaşıp meydan okumalarıyla tanınıyor. Bu paylaşımları yapanların çoğunlukla genç ve çocuk yaştaki kişiler olması da dikkat çekiyor.

Ağustos ayının başlarında Daltonlar grubundan Caner Koçer silahlı saldırıyla öldürülmüştü.

SERDAR ÖKTEM'İN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI

Öktem'in otopsi raporunda, yapılan skopi incelemesinde Öktem’in kafa, sol omuz, köprücük kemiği ve yüz bölgesinde mermi çekirdeği parçaları bulunduğu, ölü muayenesinde ise kafasında giriş-çıkış yaraları ile sol kolda yan yana 2 mermi giriş yarası tespit edildiği kaydedildi. Otopsi bulgularına göre, kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar, beyin kanaması, beyin dokusunda harabiyet ve büyük damarlarda yaralanmalar meydana geldiği ifade edildi.

KOLUNA İSABET EDEN MERMİ DE TEK BAŞINA ÖLÜMCÜL

Raporda, Serdar Öktem’in ölümünün, 'ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıklarıyla birlikte gelişen beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmalarından kaynaklanan iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği' belirtildi. Ayrıca Öktem’in kafasına, yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. Öktem’in kıyafetlerinin ise atış mesafesinin belirlenebilmesi için Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildiği öğrenildi.

İşte sosyal medyadaki silahlı paylaşımlar ve eş zamanlı baskınlardan kareler:

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

