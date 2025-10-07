HABER

'Köln’ün babası' diye biliniyordu... 'Cehennem Necati' lakaplı Necati Coşkun Arabacı İzmir'de gözaltına alındı

‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Necati Coşkun Arabacı (53), İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı’nın dün sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ

‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen Necati Coşkun Arabacı’nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Arabacı’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

