Son dakika: Sinan Ateş cinayeti dosyasında bir süre tutuklu kalmıştı! Avukat Serdar Öktem'in aracına silahlı saldırı

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Son dakika haberi... Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda, Sinan Ateş cinayeti dosyasında bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem'in ağır yaralandığı aktarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan saldırının uzun namlulu silahlarla yapıldığı öne sürüldü. İşte tüm detaylar...

Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Öktem'in aracına çok sayıda kurşun isabet etti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI UZUN NAMLULU SİLAHLARLA YAPILMIŞ

Öte yandan Habertürk muhabiri Ceylan Sever saldırıya ilişkin detayları paylaştı. Sever, Öktem'in aracının içerden kitlendiği bilgisi olduğunu aktardı. Saldırının uzun namlulu silahlarla yapıldığı ifade edilirken, Öktem'in özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

