Son dakika: Sinan Ateş cinayeti dosyasında bir süre tutuklu kalmıştı! Avukat Serdar Öktem'in aracına silahlı saldırı

Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Öktem'in aracına çok sayıda kurşun isabet etti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.



(Avukat Serdar Öktem)

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI UZUN NAMLULU SİLAHLARLA YAPILMIŞ

Öte yandan Habertürk muhabiri Ceylan Sever saldırıya ilişkin detayları paylaştı. Sever, Öktem'in aracının içerden kitlendiği bilgisi olduğunu aktardı. Saldırının uzun namlulu silahlarla yapıldığı ifade edilirken, Öktem'in özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...