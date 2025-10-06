HABER

Son dakika | Serdar Öktem cinayeti sonrası Ayşe Ateş'ten dikkat çeken açıklama! Eski paylaşımı da gündem oldu: "Konuşmasından en çok korkulan şahıs"

Son dakika haberi: Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre tutuklu yargılanan avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırıyla öldürülmesinin ardından Ayşe Ateş'ten bir açıklama geldi. Ayşe Ateş "Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim" ifadelerini kullandı. Ayşe Ateş'in Serdar Öktem hakkında "Bu siyasi cinayetin kilit ismidir ve konuşmasından en çok korkulan şahıstır" dediği daha önceki bir paylaşımı da yeniden gündem oldu.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul'da akşam saatlerinde kanlı bir saldırı gerçekleşti. Avukat Serdar Öktem'in aracına kurşun yağdırıldı. Öktem hayatını kaybetti.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASINDA TUTUKLUYDU

Avukat Serdar Öktem, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesiyle ilgili davada bir süre tutuklu kalarak yargılanmıştı. Öktem, 22 sanığın yargılandığı davada dosyası ayrılan sanıklardandı.

AYŞE ATEŞ'TEN AÇIKLAMA: "CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ MAHKEME HEYETİNE İLETMİŞTİM"

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Öktem'e saldırı haberleri üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ayşe Ateş paylaşımında davadaki diğer 4 sanığın da ismini vererek "Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu" dedi.

"ARKA PLANDA SICAK GELİŞMELER YAŞANIYORDU"

Ayşe Ateş'in paylaşımı şöyle:
"Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

"İDDİALAR ÇOK CİDDİYDİ"

Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi.

Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."

ESKİ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU: "SERDAR ÖKTEM KONUŞMASINDAN EN ÇOK KORKULAN ŞAHISTIR"

Öte yandan Ayşe Ateş'in 10 Şubat tarihinde yaptığı paylaşım da yeniden gündem oldu. Ayşe Ateş o paylaşımında ise "Biz yine iddia ediyoruz ki Serdar Öktem bu siyasi cinayetin kilit ismidir ve konuşmasından en çok korkulan şahıstır" demişti.

