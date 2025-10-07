Serdar Öktem suikasti Türkiye'nin gündeminde! Son paylaşımları dikkat çekti: "Beni vurabilir hatta öldürebilirler ama..."

İstanbul'dan dün akşamüstü gelen suikast haberi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Aracıyla trafikte ilerlerken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan kişinin avukat Serdar Öktem olduğu belirlenirken; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öktem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÖKTEM'İN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Serdar Öktem’in dün sabah saatlerinde mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı.

Öktem'in paylaşımında Duha Süresi 5'inci ayeti yer aldı:

"Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak."

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ: "DÜŞMANLARIM BENİ ÖLDÜREBİLİR AMA..."

Öte yandan öldürülen Serdar Öktem'in geçtiğimiz aylarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.

Öktem'in dikkat çeken bir paylaşımında "Düşmanlarım benden nefret edebilir, hainlik yapabilir, bana tuzaklar kurabilir; arkamdan atıp tutabilir, beni vurabilir hatta öldürebilir ama hiçbir düşmanım bana saygısızlık yapamaz" ifadelerini kullanmış.

"ARTIK SESSİZ KALMAK YOK"

Öktem bir diğer paylaşımında ise "Göz yumduk kör sandınız. Alttan aldık saf sandınız. Artık sessiz kalmak yok. Bundan sonra kusura bakın çünkü her şey bilerek olacak" ifadelerine yer verdiği görüldü.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI: 2'Sİ 18 YAŞIN ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Öktem cinayetine ilişkin altı şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Serdar Öktem’e yönelik suikastta yakalanan altı kişiden 2’sinin 18 yaşının altında olduğu öğrenildi.

Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan Avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında kaçmaya çalışan şüpheliler, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. O anların görüntüsü de ortaya çıktı. Şüphelilerin saldırıda kullandıkları aracı… pic.twitter.com/38MxqmAl4V — Mynet (@mynet) October 6, 2025

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Olayda iki adet kalaşnikof silah, iki tabanca olmak üzere toplam dört silah ele geçirildi.