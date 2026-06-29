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Son dakika! Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Son dakika haberi: Hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatılan ve yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda gözaltına alındı. Tanrıyar’ın İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

Son dakika! Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Ufuk Dağ

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar yurt dışından kendisi gelerek Kuşadası’nda polise teslim oldu.

Son dakika! Tamar Tanrıyar gözaltına alındı 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili şu açıklamalar yapıldı;

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar isimli şahıs yurtdışından kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuştur. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir”

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
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