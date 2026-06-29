Son dakika! Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar yurt dışından kendisi gelerek Kuşadası’nda polise teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili şu açıklamalar yapıldı;

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar isimli şahıs yurtdışından kendisi gelerek Kuşadası’nda teslim olmuştur. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir”