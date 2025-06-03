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SON DAKİKA | Tartışmalı CHP Kurultayı için iddianame kabul edildi! İmamoğlu ve Cemil Tugay dahil 12 kişi için hapis isteniyor

Son dakika haberi: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Söz konusu iddianamede Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

SON DAKİKA | Tartışmalı CHP Kurultayı için iddianame kabul edildi! İmamoğlu ve Cemil Tugay dahil 12 kişi için hapis isteniyor
Devrim Karadağ

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.

SON DAKİKA | İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında, 'seçim kanununa muhalefet' suçundan cezalandırılmaları talep edilirken söz konusu iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

ARALARINDA İMAMOĞLU VE CEMİL TUGAY DA VAR

Söz konusu iddianamede Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçunu işledikleri iddiasıyla haklarında hapis cezası ve ceza süresince siyaset yasağı istenen diğer kişiler ise şöyle;

  • Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
  • Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın
  • CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
  • CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş
  • CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama
  • CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya
  • CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner
  • CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş
  • Eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan
  • Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar

Rıza Akpolat, Ocak ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

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CHP iddianame son dakika
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