SON DAKİKA | Tartışmalı CHP Kurultayı için iddianame kabul edildi! İmamoğlu ve Cemil Tugay dahil 12 kişi için hapis isteniyor

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.
Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında, 'seçim kanununa muhalefet' suçundan cezalandırılmaları talep edilirken söz konusu iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.
Söz konusu iddianamede Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçunu işledikleri iddiasıyla haklarında hapis cezası ve ceza süresince siyaset yasağı istenen diğer kişiler ise şöyle;
Rıza Akpolat, Ocak ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.