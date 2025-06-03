Ankara kulislerini kasıp kavuran 'yeni parti' iddiası! 'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı: "Özgür Özel ekibi yeni parti için kiraladı"

İBB'ye yönelik operasyonlarla birlikte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması partideki hareketliliği artırdı. Bu hareketliliğe bir de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaylara 'şaibe' iddiasıyla açılan dava eklenince eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu gündemde öne çıkmaya başladı.

KILIÇDAROĞLU İHTİMALİNE KARŞI 'YENİ PARTİ' HAMLESİ

Ankara kulislerinde konuşulanları köşe yazısında aktaran gazeteci Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun partiye dönme ihtimali üzerine Özgür Özel ve ekibinin "yeni parti kurmak için" harekete geçtiği iddiasını paylaştı.

"ANKARA'DA YENİ BİNA" İDDİASI

İddiaya göre bunun için Ankara'da bir genel merkez binası dahi kiralandı. Özgür Özel ekibinin yeni bina kiralandığı haberini reddetmediğini söyleyen Selvi "Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için tutulduğunu savunuyorlar" dedi.

"MAHKEME 7 KİŞİLİK KAYYUM LİSTESİ İSTEYECEK"

Kılıçdaroğlu'nun dönmesi durumunda CHP'de "istifa etsin" ve "partiyi kongreye götürsün" şeklinde iki görüşün tartışıldığını söyleyen Selvi, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi halinde partinin olağanüstü kurultaya gitmeyeceğini belirtti ve "Mahkeme şaibeli kurultay iddiasıyla mahkemeye müracaat edenlerden 7 kişilik kayyum listesi isteyecek" diye ekledi.

"YOLSUZLUKLARA BULAŞANLARI TEMİZLEYECEĞİZ"

Davadan 'mutlak butlan' kararı çıkarsa partinin başına Kılıçdaroğlu'nun geçmesinin beklendiğini ifade eden Selvi şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ilk iş olarak yolsuzluklara karşı savaş açacaklarını söylüyorlar. 'Yolsuzluklara bulaşanları temizleyeceğiz' diyorlar."

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'MÜCADELE' SÖZLERİ İDDİASI

Selvi ayrıca Kılıçdaroğlu'nun “Partiyi bu duruma düşürenlerle çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğim” dediği iddiasını paylaştı.

"BENİ ELEKTRİK DİREĞİNE ASMAKLA TEHDİT EDİYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde CHP'nin kurultaylarının iptali için davalarla ilgili "sessiz kaldığı" yönünde eleştirilere veryansın etmişti. Can güvenliğime yönelik açık tehditler aldığını söyleyen eski CHP lideri, "Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de" demiş, ayrıca "Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz" şeklinde çarpıcı bir çıkışa imza atmıştı.

CHP'NİN KURULTAYLARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVA ERTELENDİ

AA'nın aktardığına göre; CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 30 Haziran'a ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik ihtiyati tedbir talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.