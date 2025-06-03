Ankara kulislerini kasıp kavuran 'yeni parti' iddiası! 'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı: "Özgür Özel ekibi yeni parti için kiraladı"

İBB'ye yönelik operasyonlarla birlikte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması partideki hareketliliği artırdı. Bu hareketliliğe bir de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaylara 'şaibe' iddiasıyla açılan dava eklenince eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu gündemde öne çıkmaya başladı.
Ankara kulislerinde konuşulanları köşe yazısında aktaran gazeteci Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun partiye dönme ihtimali üzerine Özgür Özel ve ekibinin "yeni parti kurmak için" harekete geçtiği iddiasını paylaştı.
İddiaya göre bunun için Ankara'da bir genel merkez binası dahi kiralandı. Özgür Özel ekibinin yeni bina kiralandığı haberini reddetmediğini söyleyen Selvi "Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için tutulduğunu savunuyorlar" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun dönmesi durumunda CHP'de "istifa etsin" ve "partiyi kongreye götürsün" şeklinde iki görüşün tartışıldığını söyleyen Selvi, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi halinde partinin olağanüstü kurultaya gitmeyeceğini belirtti ve "Mahkeme şaibeli kurultay iddiasıyla mahkemeye müracaat edenlerden 7 kişilik kayyum listesi isteyecek" diye ekledi.
Davadan 'mutlak butlan' kararı çıkarsa partinin başına Kılıçdaroğlu'nun geçmesinin beklendiğini ifade eden Selvi şöyle devam etti:
"Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi ilk iş olarak yolsuzluklara karşı savaş açacaklarını söylüyorlar. 'Yolsuzluklara bulaşanları temizleyeceğiz' diyorlar."
Selvi ayrıca Kılıçdaroğlu'nun “Partiyi bu duruma düşürenlerle çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğim” dediği iddiasını paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde CHP'nin kurultaylarının iptali için davalarla ilgili "sessiz kaldığı" yönünde eleştirilere veryansın etmişti. Can güvenliğime yönelik açık tehditler aldığını söyleyen eski CHP lideri, "Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de" demiş, ayrıca "Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz" şeklinde çarpıcı bir çıkışa imza atmıştı.
AA'nın aktardığına göre; CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 30 Haziran'a ertelendi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik ihtiyati tedbir talebini reddetti.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.
Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.
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