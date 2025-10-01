HABER

Son dakika | TBMM kürsüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dejavu' çıkışı! CHP sıraları boş kaldı, o vekiller ayakta karşıladı

Son dakika haberi: TBMM'de yeni yasama dönemi başladı. Genel Kurul salonunda CHP sıralarındaki görüntü dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclisteki konuşmasında Gazze konusuna geniş yer ayırdı. 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile DEM Parti'ye teşekkür etti. Erdoğan, Suriye konusunda 'dejavu' çıkışıyla çarpıcı bir mesaj verdi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı başlıyor. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

ERDOĞAN'I AYAKTA KARŞILADILAR

Açılış toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclise geldi. Erdoğan'ın gelişinde AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ayakta alkışladı, DEM Parti ve İYİ Partili vekiller ise ayakta karşıladı.

CHP SIRALARI BOŞ KALDI

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclisin açılış oturumuna katılmayacağını duyurmuştu. Açılış toplantısında CHP sıralarının boş olduğu görüldü.

ERDOĞAN: "105 YIL ÖNCEKİ HEYECANI HEPİMİZ YAŞIYORUZ"

Meclis kürsüsünde konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarından satır başları şöyle:

  • Konuşmamın başında bir hissiyatımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Her Meclis açılışında bundan 105 yıl önceki o heyecanı, o tarifsiz gururu hepimiz yaşıyoruz. Halkın doğrudan oylarıyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak milletin kürsüsünde sizinle aynı heyecanı tadıyor, sizlerin gururuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

  • Önümüzdeki yaklaşık 10 ay boyunca yasama faaliyetlerine katkı sağlayacak her bir parlamenterimize parti ayrımı yapmaksızın şimdiden minnettarlığımızı iletiyorum.

'BİRLİK, BERABERLİK' VURGUSU

  • Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz. Milletimizin hak ve hukukunun savunulmasında hepimiz biriz, beraberiz. Vatanımız, bayrağımız, mukaddes değerlerimizde, özellikle Cumhuriyetimizin müdafaasında ve muhafazasında hepimiz biriz, beraberiz. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Aslolan milletin ve devletin huzurudur.
  • TBMM gazi bir meclistir. Burası 'Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir' düsturu ile milli iradenin tecelligahı olmuştur. 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının sonik patlamalarına ve tepesine yağan bombalara rağmen milletin emanetine korkusuzca sahip çıkan Meclisimiz, ikinci defa gazilikle müşerref olmuştur.

"İSRAİL'İN SOYKIRIMINA EN GÜÇLÜ TEPKİ BU KOLTUKLARDAN YÜKSELDİ"

  • Meşruiyetini doğrudan doğruya milletimizden alan TBMM daima hakkın, haklının ve mazlumun yanında yer aldı. İsrail yönetiminin Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerinde 2 yıldır sürdürdüğü soykırıma, bölgede estirdiği devlet terörüne en güçlü tepki 86 milyon vatandaşımızın temsil ettiği bu koltuklardan yükseldi. Bu yüce çatı, Gazze sınavını tarihimize ve milli seciyemize yaraşır biçimde, tam ve eksiksiz şekilde iftiharla verdi.

"TRUMP'LA GÖRÜŞMEMİZDE GAZZE GÜNDEMİMİZİN İLK SIRASINDAYDI"

  • İsrail'le ticareti bundan 1,5 yıl önce tamamen kestik. Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. ABD Başkanı Sayın Trump'la gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Gazze'de akan kanın durdurulması gündemimizin ilk sırasındaydı. Bu konuda çıkış yolunu gösterdik. Bizim ilkemiz şudur; savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz.

BAHÇELİ VE DEM PARTİ'YE 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' TEŞEKKÜRÜ

  • 'Terörsüz Türkiye' hedefimize yönelik tarihi nitelikte adımlar atıldı, önemli mesafeler alındı. Engin siyasi tecrübesi, birikimi ve dirayetiyle 'terörsüz Türkiye' idealimizin mimarlarından olan Sayın Bahçeli'ye bir kez daha ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Önemli katkılar vermiş olan DEM Parti heyeti ve yönetimine de şükranlarımı sunuyorum. Son nefesine kadar terör duvarının yıkılması için çaba veren Sayın Sırrı Süreyya Önder'i de rahmetle anıyorum.

"NE BİZ, NE ORTAĞIMIZ MHP NE DE YÜCE MECLİS MÜSAADE EDER"

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Bazı muhalefet partilerinin tahrikleriyle zihinlerinde soru işareti oluşan vatandaşlarımız varsa hepsi müsterih olsun. Özellikle şehitlerimizin muhterem aileleri ve gazilerimiz bilsinler ki onların aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir adımın atılmasına ne hükümet olarak biz, ne Cumhur İttifakı ortağımız MHP ne de bu yüce meclis müsaade edecektir.
  • Türkiye, Türkiye içindeki Kürtlerin ana vatanı olduğu kadar Türkiye sınırları dışındaki Kürtlerin de en büyük, en samimi, en güvenilir hamisidir, kardeşidir, son günlerde kapısı çalınan ilk sığınağıdır.

"SURİYE'DE 'DEJA VU'YA İZİN VERMEYECEĞİZ"

  • Suriye’nin bölünmesi planlarının karşısındayız. Diplomasi cevapsız kalırsa politikamız bellidir. Türkiye, Suriye'de bir deja vu yaşanmasına izin vermeyecek.

  • Türk-Kürt-Arap ittifakı barış getirecek, coğrafyayı birlikte tahkim edecektir. Aramıza simsarların girmesine göz yummayacağız.

EKONOMİ MESAJLARI

  • Hayat pahalılığını kalıcı olarak çözeceğiz. Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu gördük. 2026 ekonomide reform yılı olacak. Yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendireceğiz.

"5 YILLIK YETKİYİ SONUNA KADAR EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ"

  • Bazı muhalefet aktörlerinin kimi skandalları perdelemek için gündeme getirdiği suni tartışmalar, milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde ortaya koyduğu iradeye saygısızlıktır. Milletimiz, cumhurbaşkanlığında şahsımıza, Mecliste sizlere 5 yıllık yetki vermiştir. Aziz milletimizden sandıkta aldığımız bu yetkiyi inşallah sonuna kadar en verimli şekilde kullanacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar alma, bunları uygulama imkanlarıyla 'Türkiye Yüzyılı'mızın inşasını sürdüreceğiz.

MECLİS ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Öte yandan Genel Kurul'daki toplantı öncesinde Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi. Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törene TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.

Adan ile DEM Partili Pervin Buldan'ın sohbet ettiği görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan meclis tbmm
