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Son dakika | TDT Dönem başkanlığı Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrılığa yer yok"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına yönelik mesajlar geldi. Erdoğan, "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur. Hepimiz biriz, ezelden ebede kadar kardeşiz" mesajıyla dikkat çekti.

Son dakika | TDT Dönem başkanlığı Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrılığa yer yok"

Son dakika haberi: Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında Türk dünyası Ankara'da buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda Türk dünyasına seslendi.

Son dakika | TDT Dönem başkanlığı Türkiye de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrılığa yer yok" 1

"MÜŞTEREK GELECEK" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Dün, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü sizlerin katılımıyla büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ettik. Bugün ise kardeş Türk devletlerinin liderleri olarak müşterek geleceğimizi konuşmak üzere bir araya geldik.
  • Bu anlayışla Türkiye olarak teşkilatımızın dönem başkanlığını bugün Azerbaycan'dan devralıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşkilatımız adına tebriklerimi iletiyorum.

"TÜRK DÜNYASI FOTOĞRAFINDA AYRILIĞA YER YOK"

  • İnşallah dönem başkanlığımızda teşkilatımızın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedefliyoruz. Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi ve ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz.-
  • Türk dünyasının geleceğini inşa ediyoruz. Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur. Hepimiz biriz, ezelden ebede kadar kardeşiz.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN MESAJI

  • Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan'la yürüttüğü temasları destekliyoruz. Kalıcı barış için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz.
  • Bölgemizde yaşanan ihtilafların hiçbir tarafa kazanç getirmediği gibi ağır sonuçları olduğu açıktır.
  • Büyük Türk dili modelinin geliştirilmesi çabalarına bütün ülkelerimizin katkı sunmasını bekliyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Recep Tayyip Erdoğan
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