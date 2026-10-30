Türkiye'nin adayı konuşulurken Azerbaycan'dan BAE'ye yeşil ışık!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, salı günü yaptığı açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Lana Zaki Nusseibeh'in BM Genel Sekreterliği görevine aday gösterilmesi girişimini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Hacızade, bu sürecin, Birleşmiş Milletler’in "daha güçlü, daha etkili ve daha duyarlı" bir kuruluş haline gelmesine katkıda bulunacak bir sonuca yol açmasını umduklarını belirtti.

ANKARA'DA FERİDUN SİNİRLİOĞLU'NUN ADI KONUŞULUYOR

Öte yandan Türkiye'nin adayı göstereceği isim de konuşulmaya başladı. Çarşamba günü Türkiye Today'e açıklama yapan Türk yetkililer, BM Genel Sekreterliğine AGİT Genel Sekreteri ve eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu’nu aday göstermeye hazırlandıklarını bildirdi.

Habere göre Ankara’nın, Konsey’in diğer adaylara yönelik eğilimlerini değerlendirdikten sonra Sinirlioğlu’nun adaylığını kesinleştirmesi bekleniyor.

Kaynaklar, Konsey’in bölünmüş tutumunun, üyelerin adaylar konusunda uzlaşmaya varamadığını gösterdiğini ve Türkiye’nin Cuma akşamı deneyimli diplomat Sinirlioğlu’nu aday göstermesinin beklendiğini belirtti. Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi’nde yapılacak gayri resmi ön oylamanın sonucuna dikkat çeken Türk yetkili “Bu yüzden Perşembe günü kritik önem taşıyor” dedi.

ALİYEV ANKARA'DAKİ ZİRVEYE KATILMAMIŞTI

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi kapsamında Ankara'da toplantılar düzenleniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılmayacağı öğrenildi. Azerbaycan adına Zirve'ye Aliyev yerine Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov katıldı. Aliyev'in zirveye Azerbaycan'da FIFA U-15 turnuvası finalistlerine ödül vermesi sebebiyle katılmayacağı öğrenildi.

GUTERRES'İN GÖREVİ BİTİYOR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ikinci görev dönemi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Yeni genel sekreterin 1 Ocak 2027'de göreve başlaması öngörülüyor. AA'nın aktardığına göre BM Şartı uyarınca genel sekreter, Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından atanıyor.