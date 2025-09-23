HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Son dakika: Tele1'e soruşturma: Kanal yöneticileri polis eşliğinde adliyeye götürüldü!

TELE1 yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, kanal yöneticileri polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

Son dakika: Tele1'e soruşturma: Kanal yöneticileri polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
Cansu Akalp

Tele1'de geçen gece yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yayınlanan KJ hatası sonrası kanal hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Tele1 e soruşturma: Kanal yöneticileri polis eşliğinde adliyeye götürüldü! 1

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER!

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve programcı Musa Özuğurlu’yu adliyeye götürdü.

Programlar Müdürü İhsan Demir ise evinden alınarak adliyeye sevk edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"TELE1 isimli televizyon kanalında yayımlanan 'Türkiyenin Yönü' isimli programda 'RTE'nin Netanyahudan farkı ne' şeklinde alt yazı yayımlandığının tespit edilmesi üzerine ilgili yayın yönünden sorumlu oldukları tespit edilen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçağın iniş takımlarına saklandı! 13 yaşındaki çocuğun uçtuğu yer...Uçağın iniş takımlarına saklandı! 13 yaşındaki çocuğun uçtuğu yer...
Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Çocuğun soyadı, annenin yeni eşinin soyadı olamayacakYargıtay'dan dikkat çeken karar! Çocuğun soyadı, annenin yeni eşinin soyadı olamayacak

Anahtar Kelimeler:
Tele1 program
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.