Son dakika: Tele1'e soruşturma: Kanal yöneticileri polis eşliğinde adliyeye götürüldü!

Tele1'de geçen gece yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında yayınlanan KJ hatası sonrası kanal hakkında soruşturma başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER!

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve programcı Musa Özuğurlu’yu adliyeye götürdü.

Programlar Müdürü İhsan Demir ise evinden alınarak adliyeye sevk edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"TELE1 isimli televizyon kanalında yayımlanan 'Türkiyenin Yönü' isimli programda 'RTE'nin Netanyahudan farkı ne' şeklinde alt yazı yayımlandığının tespit edilmesi üzerine ilgili yayın yönünden sorumlu oldukları tespit edilen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır"