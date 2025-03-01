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  4. SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'nın ateşkes kararı sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama: Yeni aşama...

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'nın ateşkes kararı sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama: Yeni aşama...

01.03.2025 15:09
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Son dakika haberi: İmralı'dan gelen 'silah bırakın ve kendinizi feshedin' çağrısına Kandil'den yanıt gelmiş, terör örgütü PKK ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu. Söz konusu ateşkes kararını değerlendiren, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek "Sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz. Temenni ederiz ki bu fırsat değerlendirilsin. Hedef terörsüz Türkiye" diye konuştu.

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'nın ateşkes kararı sonrası Cumhurbaşkanlığından açıklama: Yeni aşama...

Son dakika: Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacağını açıklayan terör örgütü PKK, ateşkes ilan etti. Söz konusu ateşkes kararı sonrası Cumhurbaşkanlığından ilk değerlendirme geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçilmiş, kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapılmıştır. Bu yeni safhayı ve bunun sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz. Temenni ederiz ki bu fırsat değerlendirilsin. Hedef terörsüz Türkiye" diye konuştu.

Yılmaz'ın açıklamasının tamamı şöyle;

"Türkiye Yüzyılı Vizyonunun ayrılmaz bir parçası olan Terörsüz Türkiye hedefi güvenlik bakımından olduğu kadar, daha hızlı kalkınmak ve demokrasimizin standartlarını yükseltmek bakımından da son derece kıymetlidir.

Terörün doğrudan verdiği zararların yanı sıra, ekonomik ve sosyal kalkınmaya vurduğu darbe, yatırım ortamına yaptığı olumsuz etki açıktır. Tarımdan turizme, enerjiden madenciliği, eğitimden sağlığa bir çok alanda terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir.

Terör ekonomiye zarar verdiği gibi demokrasiyi de zehirlemiş, demokratik standartların yükselmesini, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişlemesini zorlaştırmıştır. Provokatif terör eylemleri, kökü dışarıda olan vesayet odaklarının ve darbeci zihniyetlerin değirmenine su taşımıştır.

Son yirmi yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kalkınma ve demokraside başarılanlar teröre rağmen yapılmış, terörün istismar ettiği konular büyük oranda ülkemizin gündeminden çıkarılmıştır.

Her zaman vurguladığımız üzere, terör ve demokratik sivil siyaset bir arada olmaz, olamaz. Dünyada hiç bir demokratik hukuk devleti buna müsade etmez. Tarihi tecrübesi ile bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya öğretmiş aziz milletimiz; farklılıkları çatışma konusu değil zenginlik görerek, terörün gölgesinde olmayan bir demokratik sivil siyaseti sonuna kadar hak etmektedir.

Önce ülkem ve milletim anlayışıyla Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde liderliği ve kararlı duruşu, bir çok farklı siyasi parti ve çevrenin desteği ile Terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin gündemi haline gelmiştir.

Terör örgütünün hiç bir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır.

Son olarak Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçilmiş, kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapılmıştır. Bu yeni safhayı ve bunun sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz. Temenni ederiz ki bu fırsat değerlendirilsin, bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın ve bölgemiz üzerinde emperyal heveslerle plan yapanların tuzakları en kısa yoldan bozulsun.

85 milyon insanımızın bin yıllık kardeşlik, inanç ve kader ortaklığı zemininde; Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı her halükarda birliğin, kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacaktır.

Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinde, demokratik, güçlü ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti Devleti, iç cephesini tahkim ederek, bölgesinde ve küresel düzeyde mazlumların umudu, adaletin gür sesi olarak tarihi yürüyüşünü sürdürecektir."

Mynet Anket PKK'nın Ateşkes İlanını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
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Olumlu bir adım, barış sürecine katkı sağlar.
Ateşkes, sadece bir siyasi manevra olabilir.
Bu çağrıya güvenmiyorum, geçmişteki tecrübeler endişe verici.
Barış için tüm tarafların bir araya gelmesi gerekiyor.
Bu anket 5 saat 30 dakika sonra sonlanacaktır.
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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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pkk Cevdet Yılmaz son dakika terör örgütü
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