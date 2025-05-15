Son dakika | Terör örgütü PKK'nın silah bırakması için mekanizma kurulacak! MSB duyurdu: "Yakından takip edilecek"

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'nın kendini feshedip silah bırakacağını duyurması sonrası atılacak adımlar dikkatle takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı silah teslim sürecinde atılacak adımı duyurdu.
'PROVOKASYON' UYARISI
Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamalar şu şekilde:
- Provokasyonlara karşı dikkatli olunmalı.
"SOMUT ADIMLAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"
- Süreç, devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek. Alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek.
"MEKANİZMA KURULACAK"
- Silahların teslimi konusunda, ilgili birimler tarafından bölgelerin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacak.
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