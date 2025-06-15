SON DAKİKA | Trabzon'un Çaykara ilçesinde 75 kişilik grup kayboldu! Ekipler seferber oldu

Son dakika! Çaykara'nın Demirkapı yaylasında yürüyüşe çıkan 75 kişilik grubun aşırı sis nedeniyle yolu kaybettiği ve kaybolduğu öğrenildi.
Telefonla durumlarını bildiren grubun konum atamadıkları için yerleri de belirlenemedi.
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, grupta bulunan 75 kişinin birbirinden ayrılmamalarını istediklerini bildirdi. Jandarma, AFAD, UMKE ve 112 ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaybolan 75 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında 3,5 saat geçti. Edinilen son bilgilere göre, 50 kişinin olduğu bir gruba ulaşıldı.
25 kişilik ikinci bir grubun da yeri tespit edildi.
Kaynak: Sözcü
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