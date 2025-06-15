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SON DAKİKA | Trabzon'un Çaykara ilçesinde 75 kişilik grup kayboldu! Ekipler seferber oldu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yayla yürüyüşüne çıkan 75 kişilik bir grup kayboldu. Turistik Uzungöl bölgesinde yer alan Demirkapı yaylasında yürüyüşe çıkan ekip için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Gelen son bilgilere göre ekipler 50 kişilik bir gruba ulaştı. Kalan 25 kişilik grubun arama faaliyetleri devam ediyor.

SON DAKİKA | Trabzon'un Çaykara ilçesinde 75 kişilik grup kayboldu! Ekipler seferber oldu
Doğukan Akbayır

Son dakika! Çaykara'nın Demirkapı yaylasında yürüyüşe çıkan 75 kişilik grubun aşırı sis nedeniyle yolu kaybettiği ve kaybolduğu öğrenildi.

DURUMLARINI TELEFONLA BİLDİRDİLER

Telefonla durumlarını bildiren grubun konum atamadıkları için yerleri de belirlenemedi.

VALİ EKİBE 'AYRILMAMA' UYARISINDA BULUNDU

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, grupta bulunan 75 kişinin birbirinden ayrılmamalarını istediklerini bildirdi. Jandarma, AFAD, UMKE ve 112 ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

50 KİŞİYE ULAŞILDI

Kaybolan 75 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında 3,5 saat geçti. Edinilen son bilgilere göre, 50 kişinin olduğu bir gruba ulaşıldı.

25 kişilik ikinci bir grubun da yeri tespit edildi.

Kaynak: Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Çaykara
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