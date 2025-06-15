SON DAKİKA | Trabzon'un Çaykara ilçesinde 75 kişilik grup kayboldu! Ekipler seferber oldu

Son dakika! Çaykara'nın Demirkapı yaylasında yürüyüşe çıkan 75 kişilik grubun aşırı sis nedeniyle yolu kaybettiği ve kaybolduğu öğrenildi.

DURUMLARINI TELEFONLA BİLDİRDİLER

Telefonla durumlarını bildiren grubun konum atamadıkları için yerleri de belirlenemedi.

VALİ EKİBE 'AYRILMAMA' UYARISINDA BULUNDU

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, grupta bulunan 75 kişinin birbirinden ayrılmamalarını istediklerini bildirdi. Jandarma, AFAD, UMKE ve 112 ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

50 KİŞİYE ULAŞILDI

Kaybolan 75 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında 3,5 saat geçti. Edinilen son bilgilere göre, 50 kişinin olduğu bir gruba ulaşıldı.

25 kişilik ikinci bir grubun da yeri tespit edildi.

Kaynak: Sözcü