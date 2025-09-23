Son dakika | Trump başlar başlamaz 'prompter' krizi! BM kürsüsünden BM'ye sitem etti: "7 savaş bitirdim, bir kere yardım teklif etmediler"

Son dakika haberi: Dünyanın gözü kulağı New York'ta. Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcileri BM 80. Genel Kurulu için bir haftalığına bir araya geldi. Genel Kurul oturumunda ABD Başkanı Donald Trump konuşma gerçekleştiriyor.

PROMPTER ÇALIŞMADI

Trump, konuşmasına başladığı sırada prompter cihazının çalışmadığını belirterek "Şunu söyleyebilirim ki bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadelerini kullandı. Konuşmasına bir süre prompter'sız devam eden Trump cihaz çalışmaya başladığında teşekkür etti.

"SİLAHLAR BARIŞI PARAMPARÇA ETTİ"

Trump'ın konuşmasından öne çıkan satır başları ise şöyle:

Bu büyük salonda dünyaya seslendiğimden bu yana 2 yıl geçti. Silahlar barışı paramparça etti. ABD'de önceki yönetimin gözetiminde 4 yıl boyunca zayıflık, radikalizm ve hukuksuzluk hüküm sürdü. 4 yıl boyunca ülkemiz büyük bir belanın içindeydi. Ancak bugün dünyanın her yerindeki en büyük ülkeyiz. Bize yaklaşan bir ülke bile yok.

Benim yönetimimde ABD çok güçlü. Borsa piyasası tüm zamanlardan daha iyi durumda. Dünyanın en büyük ekonomisiyiz. ABD dünyada iş yapılacak en iyi ülke konumunda.

ABD'ye yasa dışı yollardan gelirseniz ya hapse girersiniz ya da geri gönderilirsiniz, daha kötüsü de olabilir.

"7 SAVAŞI BİTİRDİM, BİNLERCE İNSAN KURTULDU"

7 savaşı ben sona erdirdim. Kimsenin çözemeyeceği savaşları bitirdim, binlerce kişinin ölümüne neden olan savaşlardı bunlar.

BM'YE SİTEM ETTİ: BANA KÖTÜ BİR PROMPTER İLE KÖTÜ BİR YÜRÜYEN MERDİVEN GELDİ

BM'den bana gelen tek şey yürüyen merdivendi, o da yolun yarısında durdu. BM'den bana gelen tek şeyler kötü bir prompter ve kötü bir yürüyen merdiven. Şu anda prompter'ım çalışıyor, teşekkürler.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN TEK YAPTIĞI BOŞ MEKTUPLAR YAZMAK"

Binlerce insan kurtuldu, BM'den bana bir kez bile yardım teklifi gelmedi. Birleşmiş Milletler'in tek yaptığı boş mektuplar yazmak. Savaşları boş laflar çözmez, sadece eylemler çözer. Artık bu sonsuz savaşlarda milyonlarca kişi öldürülmeyecek. Bu 7 savaşın sona ermesiyle milyonlarca hayatı kurtardık.

"FİLİSTİN’İ TANIMAK HAMAS’A ÖDÜL"

İran dünyanın 1 numaralı terör sponsoru. İran’daki çok önemli nükleer tesisleri biz vurduk.

Gazze’de ateşkes için çok çalıştım, ateşkes olmasını istiyoruz. Filistin’i tanımak Hamas’a ödül. Hamas rehineleri derhal bırakmalı, Gazze’de müzakerelere yeniden başlamalıyız, savaşı bitirmemiz gerekiyor.

"ABD RUSYA'YA TARİFE UYGULAMAYA HAZIR"

Avrupalılar konuşmamı sevmeyecek, ama sevmesinler. Rusya'dan hem petrol ve gaz alıp hem de savaşın bitmesini beklemeyezler. Bu ticaretin bitmesi gerek. Avrupa Rusya'dan petrol almasın. AB ülkeleri petrol alarak savaşı finanse ediyor. ABD Rusya'ya tarife uygulamaya hazır. O zamanlar ben başkan olsaydım bu savaş kesinlikle başlamazdı.

"BM KONTROLSÜZ GÖÇÜ FONLUYOR"

BM kontrolsüz göçü fonluyor, ABD'ye gelenleri finanse ediyor, sorun çözmek yerine sorun üretiyor. ABD cesur bir şekilde göçmenlere karşı adım attı. Açık sınıra son verme zamanı geldi.

GENEL KURUL'A 89 DEVLET BAŞKANI KATILIYOR

BM Sözcülüğü, 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'na bu yıl 89 devlet başkanı, 5 başkan yardımcısı, 1 prens, 43 hükümet başkanı, 5 başbakan yardımcısı, 45 bakan, 1 bakan yardımcısı ve AB delegasyonunun katılacağını bildirdi.

Afganistan, Myanmar ve Şeyseller yönetimlerinin bu yıl Genel Kurul toplantılarına katılmadığı belirtildi.