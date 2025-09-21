Son dakika | Trump'ın oğlu ile pazarlık iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert yanıt! "Özgür Özel de yanımızda mıydı?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için gideceği ABD ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında BMGK'da gerçekleştireceği temaslara değinen Erdoğan 25 Eylül günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Erdoğan ile Donald Trump Jr. arasında geçtiğini öne sürdüğü görüşmeye dair de sert bir yanıt geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
80 yıl öncesinin koşullarını yansıtan BM’nin mevcut yapısının kendisine verilen asli görevleri ifa etmekte yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek ilan etmiştik.
İnsanlığın vicdanını yansıtan, sorunları çözen, çözüme katkı veren duruşumuzu Genel Kurul vesilesiyle bir kez daha vurgulayacağım. Görüşmelerin ilk gününde BM kuruluna hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze’deki insani felaketi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye’nin bölgesinde uluslararası barışın yaptığı katkılara da değineceğim.
Ziyaretimizde çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ve BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum.
Soru-cevap kısmında Erdoğan'ın açıklamaları ise şöyle:
Mahmud Abbas 2 gün önce ziyaretçimiz olmuştu. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve devam ediyor. Dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı. Ama son dönemde şu an itibarıyla BM'de Filistin'i tanıyan 140 gibi ülke var. Bu tabii sevindirici. BMGK'da bu defa Filistin'i tanıyan birkaç devlet daha göreceğiz, bizim için ayrıca sevindirici olacak. Bu sayı ne kadar artarsa Filistin'in tanınmışlığı da inşallah süratle gelişecektir.
Suriye'nin kendi benliğine, bağımsızlığına kavuşmuş olması komşumuz olarak bizleri de huzurlu kıldı. Bizler de bazı arkadaşlarımızın sürekli olarak Suriye'ye gidiş gelişi ve oradaki dayanışmamızı artırması Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile oldu. Yakın bir süre içerisinde gerek Sayın Şara gerek Dışişleri Bakanını Ankara'da ağırlayacağız. BMGK vesilesiyle de Amerika'da Türkevi'nde onlarla bir araya gelme fırsatımız olacak. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Suriye'nin her geçen gün daha da güçlenmesi için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız.
O da yanımızda mıydı? İnanmıyorsunuz bu tür şeylere, değil mi? Sağır duymaz, uydurur. O adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını Özgür Özel'e sorarak yapmadık, yapmayacağız.
Onun kıratı değil. Biz Türkiye ile ABD arasında Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş yapacak olursak bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız.
CHP Genel Başkan Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump Jr.'un İstanbul'da görüştüğünü öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Geçen hafta cumartesi günü, İstanbul’da Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek, Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlayarak, onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmıyorlar ziyarete, iş adamı yazmışlar. Filistin kan ağlarken Trump’ın oğlu ile lobi şirketleri üzerinden iş tutuyor. Filistin’i, Filistin’deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp, Filistin’i Trump’a terk ediyorlar."
