Son dakika | Trump'ın oğlu ile pazarlık iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert yanıt! "Özgür Özel de yanımızda mıydı?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için gideceği ABD ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında BMGK'da gerçekleştireceği temaslara değinen Erdoğan 25 Eylül günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Erdoğan ile Donald Trump Jr. arasında geçtiğini öne sürdüğü görüşmeye dair de sert bir yanıt geldi.

"GAZZE’DEKİ İNSANİ FELAKETİ ÖZELLİKLE GÜNDEME GETİRECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

80 yıl öncesinin koşullarını yansıtan BM’nin mevcut yapısının kendisine verilen asli görevleri ifa etmekte yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek ilan etmiştik.

İnsanlığın vicdanını yansıtan, sorunları çözen, çözüme katkı veren duruşumuzu Genel Kurul vesilesiyle bir kez daha vurgulayacağım. Görüşmelerin ilk gününde BM kuruluna hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze’deki insani felaketi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye’nin bölgesinde uluslararası barışın yaptığı katkılara da değineceğim.

KKTC’deki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak. 80. Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olması. Biz bu kararların iki devletli çözümün hayata geçmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz.

"SURİYE'NİN DE ORADA OLMASI BİZİM İÇİN SON DERECE SEVİNDİRİCİ"

8 Aralık devrimiyle özgürleşen komşumuz Suriye’nin yeni yönetiminin de orada bulunması bizim için son derece sevindirici bir gelişme.

"GUTERRES VE TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Ziyaretimizde çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ve BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ile görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum.

25 Eylül’de Trump ile görüşeceğim. Savunma sanayii ve iş birliği üzerine konuşacağız. Sayın Trump’ın küresel barış vizyonuna ve bu uğurda ortaya koyduğu çabalara desteğimizi daha önce ifade etmiştik. Bölgemizde barışın korunması, istikrarın güçlendirilmesi, çatışma ve gerilimlerin durdurulmasında biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. İlk günden beri hep bu anlayışla çalıştık, mekik diplomasiyle sorunlara diyalog yoluyla çözüm geliştirmeye gayret ettik.

Soru-cevap kısmında Erdoğan'ın açıklamaları ise şöyle:

"FİLİSTİN'İ TANIYAN BİRKAÇ DEVLET DAHA GÖRECEĞİZ"

Mahmud Abbas 2 gün önce ziyaretçimiz olmuştu. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve devam ediyor. Dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı. Ama son dönemde şu an itibarıyla BM'de Filistin'i tanıyan 140 gibi ülke var. Bu tabii sevindirici. BMGK'da bu defa Filistin'i tanıyan birkaç devlet daha göreceğiz, bizim için ayrıca sevindirici olacak. Bu sayı ne kadar artarsa Filistin'in tanınmışlığı da inşallah süratle gelişecektir.

"SURİYE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Suriye'nin kendi benliğine, bağımsızlığına kavuşmuş olması komşumuz olarak bizleri de huzurlu kıldı. Bizler de bazı arkadaşlarımızın sürekli olarak Suriye'ye gidiş gelişi ve oradaki dayanışmamızı artırması Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile oldu. Yakın bir süre içerisinde gerek Sayın Şara gerek Dışişleri Bakanını Ankara'da ağırlayacağız. BMGK vesilesiyle de Amerika'da Türkevi'nde onlarla bir araya gelme fırsatımız olacak. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Suriye'nin her geçen gün daha da güçlenmesi için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız.

"TRUMP'IN OĞLUYLA 'GAZZE' PAZARLIĞI" İDDİASI

O da yanımızda mıydı? İnanmıyorsunuz bu tür şeylere, değil mi? Sağır duymaz, uydurur. O adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını Özgür Özel'e sorarak yapmadık, yapmayacağız.

Onun kıratı değil. Biz Türkiye ile ABD arasında Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş yapacak olursak bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkan Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump Jr.'un İstanbul'da görüştüğünü öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçen hafta cumartesi günü, İstanbul’da Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek, Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlayarak, onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmıyorlar ziyarete, iş adamı yazmışlar. Filistin kan ağlarken Trump’ın oğlu ile lobi şirketleri üzerinden iş tutuyor. Filistin’i, Filistin’deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp, Filistin’i Trump’a terk ediyorlar."