HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Bahçeli de sessizliğini bozdu! TÜSİAD'a bir tepki daha: "Vesayetçiliği nüksetti"

Son dakika | Bahçeli de sessizliğini bozdu! TÜSİAD'a bir tepki daha: "Vesayetçiliği nüksetti"

16.02.2025 16:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TÜSİAD'ın Genel Kurulunda yapılan hükümet eleştirileri gündemdeki yerini koruyor. MHP lideri Bahçeli "Siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliği" sözleriyle TÜSİAD'a tepki gösterdi.

Son dakika | Bahçeli de sessizliğini bozdu! TÜSİAD'a bir tepki daha: "Vesayetçiliği nüksetti"

Son dakika haberi: Perşembe günü gerçekleşen TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda hükümetin başta ekonomi olmak üzere güncel politikalarını eleştiren üst düzey açıklamalar gelmiş, hazırlanan rapor bir anda gündeme oturmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TÜSİAD'a 'vesayetçilik' tepkisi geldi. Bahçeli açıklamasında "TÜSİAD'In vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir" dedi.

BAHÇELİ'DEN TÜSİAD'A TEPKİ: SİPARİŞİ ALINMIŞ PLANLI SİYASET MÜHENDİSLİĞİ

Yazılı açıklama yapan Bahçeli ayrıca şu ifadeleri kullandı:

  • TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır.

  • TÜSİAD'ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir.

  • TÜSİAD’ın; hükümeti devirme, değilse bile yıpratma; dahası muhalefete ön açma operasyonun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuz, anti demokratik ve gayri ahlaki bir savrulmadır.

AA-20241112-36172573-36172572-MHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

ÖMER ARAS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

TÜSİAD Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada hükümete yönelik eleştirilerde bulunan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Ekran görüntüsü 2025-02-16 170215

HÜKÜMETTEN VE AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ GELMİŞTİ

TÜSİAD'ın açıklamaları sonrası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan sert eleştiriler gelmişti.

İlginizi Çekebilir

Tepkiler sonrası TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan'dan ilk açıklama

Tepkiler sonrası TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan'dan ilk açıklama

 Eleştirel konuşmasıyla gündem olan TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma

Eleştirel konuşmasıyla gündem olan TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma

 TÜSİAD'ın çıkışına hükümetten sert yanıt!

TÜSİAD'ın çıkışına hükümetten sert yanıt!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! Midtjylland maçında yaşananlar çok pahalıya patladı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! Midtjylland maçında yaşananlar çok pahalıya patladı

'Mallarınızı, evlerinizi satmayın' diyerek uyardı!

'Mallarınızı, evlerinizi satmayın' diyerek uyardı!

Sağlık çalışanlarını hedef gösterdi! AK Partili vekil Gökhan Sarıçam'ın sözleri tepki çekti

Sağlık çalışanlarını hedef gösterdi! AK Partili vekil Gökhan Sarıçam'ın sözleri tepki çekti

Son dakika | Bahçeli de sessizliğini bozdu! TÜSİAD'a bir tepki daha: "Vesayetçiliği nüksetti"

Son dakika | Bahçeli de sessizliğini bozdu! TÜSİAD'a bir tepki daha: "Vesayetçiliği nüksetti"

İlk işleri zorla giydikleri kıyafetleri yakmak oldu

İlk işleri zorla giydikleri kıyafetleri yakmak oldu

ABD'den İsrail'e ölümcül sevkiyat! Biden durdurmuştu, Trump onay verdi

ABD'den İsrail'e ölümcül sevkiyat! Biden durdurmuştu, Trump onay verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.