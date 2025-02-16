Son dakika | Bahçeli de sessizliğini bozdu! TÜSİAD'a bir tepki daha: "Vesayetçiliği nüksetti"

Son dakika haberi: Perşembe günü gerçekleşen TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda hükümetin başta ekonomi olmak üzere güncel politikalarını eleştiren üst düzey açıklamalar gelmiş, hazırlanan rapor bir anda gündeme oturmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TÜSİAD'a 'vesayetçilik' tepkisi geldi. Bahçeli açıklamasında "TÜSİAD'In vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir" dedi.

BAHÇELİ'DEN TÜSİAD'A TEPKİ: SİPARİŞİ ALINMIŞ PLANLI SİYASET MÜHENDİSLİĞİ

Yazılı açıklama yapan Bahçeli ayrıca şu ifadeleri kullandı:

TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır.

TÜSİAD'ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir.

TÜSİAD’ın; hükümeti devirme, değilse bile yıpratma; dahası muhalefete ön açma operasyonun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuz, anti demokratik ve gayri ahlaki bir savrulmadır.

ÖMER ARAS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

TÜSİAD Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada hükümete yönelik eleştirilerde bulunan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

HÜKÜMETTEN VE AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİ GELMİŞTİ

TÜSİAD'ın açıklamaları sonrası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan sert eleştiriler gelmişti.