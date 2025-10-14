HABER

SON DAKİKA | Ucuz kira dönemi başlıyor... Erdoğan duyurdu: "Türkiye'de ilk olacak, TOKİ kiralayacak"

Son dakika haberi: AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili "Arzumuz dün atılan adımın adil barışla taçlandırılması" dedi. Öte yandan TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin yeni konut inşa edileceğini de açıklayan Erdoğan "Ucuz kira sürecini biz başlatacağız. Türkiye'de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ ile hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Devrim Karadağ

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Çok değerli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gerek dünkü çalıştayın, gerekse bugünkü programın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

MİLLET İLE İNATLAŞMA OLMAZ

  • Milletle inatlaşma olmaz. 24 yıldır bu prensibimiz hiç değişmemiştir. Bugüne kadar ne yaptıysak bu hassasiyetle yaptık. Her kademede istişare eden, farklı fikirleri dinleyen bir yaklaşımla hareket ettik. Aynı çizgide siyaset yapmaya devam edeceğiz.
  • Biz sözlerini lafta ve rafta bırakmayan bir kadroyuz. Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz. İllerinize döndüğünüzde her birinizin omuzlarındaki yükün bilinciyle daha fazla gayret göstereceğine yürekten inanıyorum.
  • Küresel ekonomi salgınla birlikte yaşadığı şoku henüz atlatamadı. Dünyada zirveleri gören enflasyon birçok ülkenin başını ağrıtmaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede belli bir aşama kaydeden ülkeler dahi temkini elden bırakmıyor. Bir de buna bizim coğrafyamızda yaşanan sıcak çatışmaları eklemek gerekir.
  • ABD ile Çin arasında kızışan tarife gerilimi de küresel ekonomi üzerinde ilave baskı oluşturmaktadır.

"DÜN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

  • Dün bölgemizin son iki yıldır kanayan yarası olan Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Liderler olarak güçlü bir irade ortaya koyduk. 4'lü deklarasyonun kalıcı barışa giden yolda yeni bir kilometre taşı olmasını umut ediyorum. Hamd olsun bugün Gazze'de burukta olsa çocukların yüzleri gülüyor. Anneler iki yıl sonra ilk defa çocuklarını bomba korkusu olmadan sokağa gönderebiliyor. Yardım görevlileri şükür namazları kılıyor. Bunları görmek bile bizim için bahtiyarlıktır.
  • Geride 68 bin şehit, 170 binden fazla yaralı yıkılmış şehirler, yetim ve öksüz çocuklar bırakan soykırımın tahribatını ortadan kaldırmak belki de hiç bir zaman mümkün olmayacak.

TÜRKİYE'YE DE ÖNEMLİ BİR GÖREV DÜŞÜYOR

  • Olayın bir inşaa süresi var bir de ihya süresi var. Türkiye'nin üzerine de burada önemli bir görev düşüyor. Türkiye'nin üzerine de önemli bir görev düşüyor. Şimdi Gazzeli kardeşlerimize can suyu olmamız gerekiyor. Bu anlayışla sürecin her aşamasını yakından takip edeceğiz.

BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMALI

  • Arzumuz dün atılan adımın kalıcı ve adil bir barışla taçlandırılmasıdır. Hiç şüphesiz bunun yolu da başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır. İnşallah o güzel günleri de göreceğimize tüm kalbimle inanıyorum.

"UCUZ KİRALAMA SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ"

  • Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Vatandaş kendisi kiraya versin, yüksek kiralarla vatandaşları sömürsün yok. Devlet kendi sosyal konutlarla ucuz kiralama sürecini başlatacak. Bu çalışmayla 81 ilde 500 bin sosyal konut inşaa edeceğiz.
  • Türkiye'de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ ile hayata geçireceğiz. Uygun şartlarla vatandaşlarımıza kiralayacağız. Bu konut projesi tek haneli enflasyona ulaşma hedefine de katkı sağlayacaktır. Ekim ayı sonunda projelerin detaylarını da paylaşmış olacağız.
  • Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürmektedir.

CHP GİDEREK SİYASİ PARTİ ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR

-Türk ekonomisine çelme takmaya ant içmiş bir muhalefet de var. Yargıdan kurtulmak için boykot diye bir şey uydurdular, kendilerine destek vermeyenlerin hepsini bu boykot torbasına doldurdular. Ne yaptılarsa muvaffak olamadılar. Milletimiz bunların önünü arkasını düşünmeden yaptıkları ekonomiyi durdurma çağrılarına prim vermedi. Boykottan amaçları milli markaları tehdit edip haraca bağlamakmış. Suç örgütleriyle haşır neşir ola ola iyice onlara benzemeye başladılar. Önüne geleni tehdit eden bir siyasi parti olur mu? Sayın Özel'in yönetiminde CHP giderek siyasi parti özelliğini kaybediyor. Kaptanın ise ne gemi ne yolcular umurunda. Boş işlerle günü kurtarma derdinde.

"CUMHURBAŞKANINI YUHALATMANIN ADI SİYASET DEĞİLDİR"

  • Biz rakibimizin kalite ve kalibremize uygun olmasını isteriz. Temennimiz CHP'nin bu kimlik bunalımını bir an evvel aşmasıdır. Yurt dışına gidince yabancılara kendi ülkelerini şikayet etme alışkanlıklarını bir türlü bırakamadılar. Kendi ağızlarından çıkan sözü bile tutmadılar. CHP Genel Başkanının son ziyareti bir fecaat oldu. Bu ülkenin halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını yuhalatmanın adı siyaset değildir, muhalefet hiç değildir. Ana muhalefet partisi ve liderine yakışan buna karşı siper olmaktır. İç siyaset ayrı dış politika ayrıdır. Biz yurt içi yurt dışı farketmeksizin bulunduğumuz her yerde milletimizi şanla şerefle temsil etmenin mücadelesini vereceğiz.

