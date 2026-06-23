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Son dakika | Ümit Dikbayır da CHP'ye veda etti: Milletvekili sayısı düştü

Son dakika haberi: CHP’den bir istifa haberi daha geldi. Nimet Özdemir’in ardından Ümit Dikbayır da partiden istifa etti. Böylelikle partinin milletvekili sayısı da geriledi.

Son dakika | Ümit Dikbayır da CHP'ye veda etti: Milletvekili sayısı düştü
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan çalkantılı süreç yeni bir istifayla devam etti. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 21 Ekim’de katıldığı CHP’den istifa etti. Dikbayır’ın ayrılığıyla birlikte gözler Meclis’teki sandalye dağılımına çevrildi.

DİKBAYIR DA CHP’YE VEDA ETTİ

İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra bir süre bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Ümit Dikbayır, 21 Ekim’de CHP’ye katılmıştı. Dikbayır’a rozetini o dönem CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel takmıştı.

Son dakika | Ümit Dikbayır da CHP ye veda etti: Milletvekili sayısı düştü 1

Dikbayır, CHP’ye katıldığı gün yaptığı konuşmada partinin son dönemde “operasyonlarla” karşı karşıya kaldığını söylemiş ve Özel’e destek vermişti.

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“KILIÇDAROĞLU OLSAYDI GELMEZDİM” DEMİŞTİ

Dikbayır’ın adı, CHP’de mutlak butlan tartışmalarının ardından yeniden gündeme gelmişti. Dikbayır, geçen ay yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için “Partinin başında olsaydı CHP’ye gelmezdim” ifadelerini kullanmıştı.

Dikbayır, aynı açıklamada seçilmiş genel başkan olarak Özgür Özel’i gördüğünü belirtmişti. O dönem istifa iddialarını ise yalanlamış ve “Ben CHP’ye demokrasi mücadelesi için geldim, istifa gibi bir durum söz konusu değil” demişti.

Son dakika | Ümit Dikbayır da CHP ye veda etti: Milletvekili sayısı düştü 2

CHP'NİN VEKİL SAYISI KAÇA DÜŞTÜ?

CHP’de 9 milletvekilinin üyeliğinin Yargıtay tarafından silinmesi ve Nimet Özdemir’in istifasının ardından vekil sayısı 128’e gerilemişti. Ümit Dikbayır’ın da ayrılmasıyla birlikte CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 127’ye düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Ümit Dikbayır CHP istifa
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