Son dakika | Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında AK Partili ismin yeğeni Mert Ayaydın gözaltına alındı

Son dakika haberi: Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında dün 18 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan birinin Mert Ayaydın olduğu öğrenildi.

MERT AYAYDIN ADLİYEDE

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre Ayaydın şu anda adliyede ve ifadesi alınacak.

AYDIN AYAYDIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Odatv'ye konuşan Aydın Ayaydın, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek şunları söyledi. "Şaşkınım ben de sizlerden öğrendim, bu çocuk yurt dışında uzun süre kalan eğitim alan, temiz kültürlü birisi. Yani sigara dahi kullanmayan biri. Yani şu an emniyet aşamasında savcılığa henüz sevk edilmedi. Bizler de süreci takip ediyoruz. Bizim ailede bu tür şeyler görülmüş değil. Göz altı gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklamada yapılmadı. Şu an konuyla ilgili tam ne olduğunu anlamış değiliz, Çok şaşkınım" dedi.

Aydın Ayaydın

Ayrıntılar geliyor...