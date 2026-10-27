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Son dakika | Yasa dışı bahse darbe! 3 ilde dev operasyon: 23 şirkete kayyım atandı

Bugün hem yeni nesil suç örgütleri hem yasa dışı bahse büyük darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara, İstanbul ve Edirne merkezli operasyonlar hakkında bilgi verirken yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 23 şirkete kayyım atandığını duyurdu.

Son dakika | Yasa dışı bahse darbe! 3 ilde dev operasyon: 23 şirkete kayyım atandı
Mehmet Hazar Gönüllü

Adalet Bakanı Akın Gürlek "Sokaklarımızı suç örgütlerinden, gençlerimizi suç çetelerinden ve yasa dışı bahis tuzağından korumakta kararlıyız!" mesajı vererek 3 operasyon hakkında önemli detaylar paylaştı. Operasyonlarda toplam 150 kişi gözaltına alındı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE, YASA DIŞI BAHSE GEÇİT YOK

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Milletimizin huzurunu bozan, gençlerimizi suça yönlendiren, yasa dışı bahis faaliyetleriyle suç örgütlerine finansman sağlayan yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Hedefimiz açıktır: Sokaklarımızı güvenli tutmak, gençlerimizi suç örgütlerinden korumak, yasa dışı bahis ağlarını çökertmek ve suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmaktır.

3 AYRI SORUŞTURMADA OPERASYONLARIN DÜĞMESİNE BASILDI

Bu doğrultuda bugün Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Son dakika | Yasa dışı bahse darbe! 3 ilde dev operasyon: 23 şirkete kayyım atandı 1

ANKARA: YASA DIŞI BAHİSTE 21 MİLYARLIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Ankara merkezli 18 ilde 79 şüpheliye ve 23 şirkete yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağlayan yapılanmalar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin para hareketleri incelenmiştir. Soruşturmanın mali boyutunda, MASAK raporuna göre şüpheli işlem hacminin 21 milyar 319 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınmıştır. 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma kapsamında 23 şirkete kayyım atanmıştır.

Son dakika | Yasa dışı bahse darbe! 3 ilde dev operasyon: 23 şirkete kayyım atandı 2

İSTANBUL'DA YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE: 87 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada ise sosyal medya üzerinden temin edilen kişilerin mesajlaşma grupları aracılığıyla suç eylemlerine yönlendirildiğine ilişkin tespitler üzerine İstanbul merkezli 30 ilde, 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 100 şahsa yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 31'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 87 şahıs gözaltına alınmış, 13 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

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EDİRNE MERKEZLİ 5 İLDE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 1 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında ise banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmiştir.Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Son dakika | Yasa dışı bahse darbe! 3 ilde dev operasyon: 23 şirkete kayyım atandı 3

GÜRLEK: "DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ GÖRECEKLER"

Suçun türü, yöntemi veya faaliyet alanı ne olursa olsun, tüm suç örgütleri devletimizin gücünü görecektir! Suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutacak, faaliyet alanlarını daraltacak ve mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz. Soruşturmaları yürüten Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Suç örgütlerinin ve yasa dışı bahis ağlarının kökünü kazımak, sokaklarımızın huzurunu ve gençlerimizin geleceğini korumak için kararlılıkla mücadele edeceğiz!"

Son dakika | Yasa dışı bahse darbe! 3 ilde dev operasyon: 23 şirkete kayyım atandı 4

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Ankara Edirne İstanbul soruşturma Akın Gürlek yasa dışı bahis
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