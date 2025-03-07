Son dakika | Zelenskiy'i paylayan Trump şimdi rotayı Rusya'ya çevirdi: Sert yaptırımlar yolda!

Son dakika haberi: Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'in dünyanın gözü önünde yaşadığı hararetli tartışma gündemdeki yerini koruyor. Zelenskiy'i kameralar önünde azarlayan Trump şimdiyse Rusya için bir karar aldı.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Trump'ın yaptığı son açıklamaya göre ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda. Yaptırımların ortadan kalkmasının şartı ise Ukrayna ile ateşkes sağlanması.

EKONOMİYİ HEDEF ALACAK

Söz konusu kararını Trump "Ukrayna ile ateşkes anlaşmasına varana dek Rusya'ya bankacılık yaptırımları ve gümrük vergileri uygulamayı düşünüyorum" sözleriyle duyurdu.

ZELENSKİY'E ÇOK KIZMIŞTI

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenskiy, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'in "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.