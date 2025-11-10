HABER

Son depremler sonrası Övgün Ahmet Ercan'dan 'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Balıkesir'den son dakika deprem haberi geldi. Sındırgı merkezli 01.06'da ve 05.48'de meydana gelen iki deprem vatandaşları uykularından uyandırdı. İstanbul ve diğer çevre illerde de hissedilen depremlerin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Balıkesir il merkezi için uyaran Ercan, "Depremlerinin Kuzeydoğuda olmuş olması Gelenbe kırığı için çekincelidir." ifadelerine yer verdi.

Devrim Karadağ

Balıkesir'deki son depremlere yenileri eklendi. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.2'lik depremin ardından bölgede başlayan deprem fırtınası devam ediyor. Gece saatlerinde 5 saat arayla meydana gelen iki deprem, bölgede yaşayan vatandaşları uykularından uyandırırken; Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 'Gelebne kırığı'na dikkat çekerek Balıkesir merkezi için çekinceli olduğunu açıkladı.

5 SAAT ARAYLA İKİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.06’da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 11.01 kilometre derinliğindeki sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden olurken, bir başka sarsıntı ise 5 saat sonra yaşandı.

Son depremler sonrası Övgün Ahmet Ercan dan Gelenbe kırığı uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir 1

Bu kez de saat 05.48’de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa ve diğer çevre illerden de hissedilen depremlerin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Söz konusu depremlerin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Balıkesir il merkezi için uyaran Ercan, "Depremlerinin Kuzeydoğuda olmuş olması Gelenbe kırığı için çekincelidir." ifadelerine yer verdi.

Son depremler sonrası Övgün Ahmet Ercan dan Gelenbe kırığı uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir 2

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı M 4,6 Sındırgı‘da olan 10 Ağustos ile 27 Ekim‘deki M 6,1 büyüklüğündeki iki depremden sonra görünen kırık boyu yaklaşık 20, JEOFIZIK örtülü kırık boyu ise yaklaşık 32 ile 33 kilometredir. Artçı depremler kuzey batı güneydoğu doğrultusunda olan Demyan kırığı boyunca gelişmektedir. Bugün olan M 4,6 ile 4,8 artçı depremlerinin Kuzeydoğuda olmuş olması Gelenbe kırığı için çekincelidir. Gelenbe kırığı yürürsem Balıkesir il merkezi etkilenebilir, (Görüntü D. Perinçek)"

