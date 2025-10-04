HABER

Son depremler sonrası uyardı: Uşak, Balıkesir, Kütahya.... 1969'dan bu yana genişliyordu, artık 'makro deprem kümesi'

Prof. Dr. Osman Bektaş, 1969'dan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü Uşak Bloğu'nun artık 'makro deprem kümesi' haline geldiğini açıkladı. Uzman isim, Kütahya içinse dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Devrim Karadağ

Türkiye'nin batısı son dönemde peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde Marmara'da yaşanan 5.0'lık depremin ardından bu sabah Kütahya'nın Simav ilçesi 4,1 ile sallandı. Son günlerde özellikle bölgede artan deprem hareketliliği sonrası Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

SİSMİK HAREKETLİLİK ARTTI

Ege Bölgesi'nde son dönemde yaşanan depremlerle ilgili dikkat çekici ifadeler kullanan Bektaş, Kütahya'da 5 gün önce meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 4,1 büyüklüğünde bir artçı depremin yaşanmasının, bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

"UŞAK BLOĞU ARTIK MAKRO DEPREM KÜMESİ"

Prof. Dr. Bektaş, Simav ve Gediz Fayları arasında yer alan ve "Uşak Bloğu" olarak adlandırılan bölgenin, 1969-2025 yılları arasında yoğun bir deprem aktivitesi gösterdiğini ifade ederek, "Bu bölge artık makro bir deprem kümesi oluşturmuştur" dedi.

Son depremler sonrası uyardı: Uşak, Balıkesir, Kütahya.... 1969 dan bu yana genişliyordu, artık makro deprem kümesi 1

Bektaş’a göre, Ege'nin en fazla deformasyon gösteren fay hatları olan Simav ve Gediz fayları, Uşak Bloğu'nu çevreleyerek burada bir gerilim birikmesine neden oluyor. Son depremler, bu birikimin dışavurumu olarak değerlendiriliyor.

KÜTAHYA İÇİN UYARDI

Öte yandan Prof. Dr. Bektaş, "Benzer depremsellik Kütahya'ya yönelmiştir" diyerek benzer sürecin Kütahya yönüne doğru kaydığına dikkat çekerek, bölgedeki diğer yerleşimlerin de risk altında olduğuna vurgu yaptı.

Son depremler sonrası uyardı: Uşak, Balıkesir, Kütahya.... 1969 dan bu yana genişliyordu, artık makro deprem kümesi 2

Anahtar Kelimeler:
deprem Kütahya Uşak
