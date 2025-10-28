HABER

Son dönemin popüler hastalığı: Beyin sisi! Uzmanından beyin sisine karşı uyarılar...

Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, son dönemde sıkça duyulan “beyin sisi” hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Beyin sisinin, zihinsel tükenmişlik, konsantrasyon bozukluğu ve hafıza sorunlarıyla kendini gösteren nörobilişsel bir problem olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, “Bu durum bilişsel işlevlerde azalma, kafa karışıklığı ve çoklu görev yapmada güçlük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor” dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, beyin sisi hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"KAFA KARIŞIKLIĞI, HAFIZA PROBLEMLERİ"

Beyin sisinin zihinsel tükenmişlik, konsantrasyon bozukluğu ve hafıza sorunlarıyla kendini gösteren nörobilişsel bir problem olduğunu aktaran Prof. Dr. Demir, "Bu durum bilişsel işlevlerde azalma, kafa karışıklığı, hafıza problemleri ve çoklu görev yapmada güçlük gibi belirtilerle ortaya çıkar. Beyin sisinin nedenleri arasında yoğun stres, uyku bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar ve uzun süre bilgisayar ekranına bakmak gibi etkenler yer alıyor."

BEYİN SİSİNE YOL AÇABİLECEK FAKTÖRLER

Özellikle Covid-19 enfeksiyonu sonrası bazı bireylerde hafıza sorunları ve zihinsel bulanıklık gelişiyor, bu da beyin sisiyle ilişkilendiriliyor. Beyin sisine yol açabilecek faktörler gebelik ve hormonal değişiklikler, kronik yorgunluk sendromu, Multipl Skleroz (MS) ve Lupus hastalığı, kanser tedavileri, menopoz, yaşlanma, beslenme bozuklukları, vitamin ve mineral eksiklikleri, koronavirüs enfeksiyonu, yoğun stres, aşırı çalışma, uyku bozuklukları, uzun süre ekran karşısında kalma, depresyon ve anksiyete gibi etkenlerdir" şeklinde konuştu.

"AMAÇ, SEMPTOMLARI KONTROL ALTINA ALMAKTIR"

Demir, "Beyin sisinin belirtileri zihinsel bulanıklık, hafıza problemleri, dikkat dağınıklığı, öğrenmede gecikme, çoklu iş yapmada zorluk ve kendini ifade ederken doğru kelimeleri bulmada güçlük şeklinde görülebiliyor. Bu durum günlük yaşam kalitesini ve iş performansını olumsuz etkiliyor. Beyin sisi tedavisinde amaç, semptomları kontrol altına almaktır. Bilişsel davranışçı terapi, dengeli beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve uyku kalitesinin artırılmasının tedavide önemli rol oynuyor. Ayrıca, kafein ve alkol tüketiminin sınırlandırılması da beyin sisinin kontrol altına alınmasına katkı sağlıyor" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

