Son kayıp eşyası bulundu! Anne oğlun gizemli ölümüne ışık tutacak keşif

Kastamonu'da anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı kayıp olarak aranırken ölü olarak bulunmuşlardı. Bölgede arama çalışmalarında son olarak anne Helvacı'nın kayıp cep telefonu bulundu. Gözler cep telefonunda yapılacak incelemelerin ardından yaşanacak gelişmelere çevrildi. Detaylar ise şöyle...

GÜNLER SONRA ACI HABER GELDİ

Edinilen bilgilere göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarında bulunan evlerinden 2 Kasım günü ayrılmalarının ardından bir daha ulaşılamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenleri, arama çalışmalarının 10’uncu gününde Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında bulundu.

ÇANTASI VE AYAKKABISI BULUNMUŞTU

Bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken; AFAD, UMKE, JAK ve komando birlikleri tarafından annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren ekipleri, annenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda yaptıkları aramalar sonucunda kayıp cep telefonuna da ulaştı. Kadının başka kayıp eşyasının kalmaması nedeniyle arama çalışmaları sonlandırıldı.

SIR PERDESİNİN KALKMASI BEKLENİYOR

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde telefondaki bilgilerin çözülmesiyle olaydaki sır perdesinin kalkması bekleniyor.