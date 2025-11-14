HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Son kayıp eşyası bulundu! Anne oğlun gizemli ölümüne ışık tutacak keşif

Kastamonu'da evden ayrıldıktan sonra sırra kadem basan, günler sonra cansız bedenleri bulunan anne oğulun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Kayıp çanta ve ayakkabının bulunmasının ardından gizemli olaya ışık tutacak bir gelişme daha yaşandı.

Son kayıp eşyası bulundu! Anne oğlun gizemli ölümüne ışık tutacak keşif

Kastamonu'da anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı kayıp olarak aranırken ölü olarak bulunmuşlardı. Bölgede arama çalışmalarında son olarak anne Helvacı'nın kayıp cep telefonu bulundu. Gözler cep telefonunda yapılacak incelemelerin ardından yaşanacak gelişmelere çevrildi. Detaylar ise şöyle...

Son kayıp eşyası bulundu! Anne oğlun gizemli ölümüne ışık tutacak keşif 1

GÜNLER SONRA ACI HABER GELDİ

Edinilen bilgilere göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarında bulunan evlerinden 2 Kasım günü ayrılmalarının ardından bir daha ulaşılamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenleri, arama çalışmalarının 10’uncu gününde Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında bulundu.

Son kayıp eşyası bulundu! Anne oğlun gizemli ölümüne ışık tutacak keşif 2

ÇANTASI VE AYAKKABISI BULUNMUŞTU

Bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken; AFAD, UMKE, JAK ve komando birlikleri tarafından annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren ekipleri, annenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda yaptıkları aramalar sonucunda kayıp cep telefonuna da ulaştı. Kadının başka kayıp eşyasının kalmaması nedeniyle arama çalışmaları sonlandırıldı.

SIR PERDESİNİN KALKMASI BEKLENİYOR

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde telefondaki bilgilerin çözülmesiyle olaydaki sır perdesinin kalkması bekleniyor.

Son kayıp eşyası bulundu! Anne oğlun gizemli ölümüne ışık tutacak keşif 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da motokurye ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralıSamsun’da motokurye ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Alanya’da 5 katlı binada korkutan yangınAlanya’da 5 katlı binada korkutan yangın

Anahtar Kelimeler:
vefat Kastamonu cep telefonu kayıp anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.