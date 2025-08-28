Son seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti ile CHP arasındaki fark gündem yarattı, DEM ve İYİ Parti'nin oyları arttı

AREA Araştırma son seçim anketini yayımladı. Ağustos ayı içerisinde "Türkiye Siyasi Durum Araştırması" başlığıyla yapılan anket çalışmasında 26 il ve 87 ilçede vatandaşlara çeşitli sorular yöneltildi. Türkiye'nin gündemine ilişkin vatandaşın değerlendirmelerin yer aldığı anket çalışmasında partilerin oy oranları yer aldı.

SON SEÇİM ANKETİNDE HANGİ PARTİ BİRİNCİ?

22-24 Ağustos tarihleri arası yapılan son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti. "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların Yüzde 30,9'u CHP derken; AK Parti'nin oranı ise yüzde 30 oldu.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

CHP'nin birinci parti olduğu seçim anket sonuçlarında AK Parti ile yüzde 0,9'luk fark dikkat çekti.

DEM VE İYİ PARTİ OYLARINDA ARTIŞ

DEM Parti yüzde 10.0 ile üçüncü sırada yer aldığı ankette MHP'nin oy oranı ise yüzde 8,5 oldu.

İYİ Parti ise oylarını artırarak yüzde 7.0 ile dördüncü sırada kendine yer buldu.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle oluştu;

Zafer Partisi: Yüzde 4,8

Anahtar Parti: Yüzde 3,1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,0

TİP: Yüzde 1,7

TKP: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 1,3

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU HAKKINDA İLK ANKET SONUCU

Öte yandan AREA'nın hazırladığı seçim anketinde 'Aydın' detayı dikkat çekti. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında ilk anket sonucu ortaya çıktı.

ORAN YÜZDE 60.8 ÇIKTI

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’yla ilgili vatandaş ne düşünüyor?" sorusuna katılımcıların yüzde 60.8'i Çerçioğlu'nu desteklemediğini kaydetti.

AK Parti'ye katılmasını doğru bulduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 31.2 oldu. Katılımcıların yüzde 8'i ise fikir belirtmedi.