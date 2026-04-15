Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş: "Gelsinler bakalım! Korkumuz yok"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 belediye çalışanı hakkında verilen soruşturma izni bir anda gündem yarattı. Soruşturmada gerekçe olarak Yavaş’ın 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecindeki kampanyasında belediye imkanlarıyla yapılan faaliyetler iddiası yer aldı.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Bakanlık bünyesindeki Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 24 Şubat 2026 tarihinde soruşturma izni verildi.

ABB'DEN AÇIKLAMA

Kararın medyaya yansımasının ardından Ankara Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada ise "Ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır" ifadeleri yer aldı.

Soruşturma iznin verilmesinin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuştu.

MANSUR YAVAŞ: "BELGELERİYLE ANLATACAĞIM"

ABB Başkanı Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Görüyorsunuz Mansur Yavaş’ın bir ilgisi bulunmamış diyor ama ‘olsun varsın diyorlar bir deneyelim’! Danıştay’a başvuruyoruz, perşembe günü basın toplantısı yapacağız. Başka türlü örnekleriyle beraber İçişleri Bakanı kimlere ne demiş ne dememiş belgeleriyle anlatacağım.

"GELSİNLER BAKALIM! KORKTUĞUMUZ BİR DURUM YOK"

Yani böyle bir zorlama var, bir şey bulabilir miyiz? (Gülerek) Bir şey bulacaklar herhalde. Son zamanlarda müfettişler geliyor, inceliyor, bir olumsuzluk bulamayınca ‘bir kez daha inceleyin’ diyorlar. Gelsinler bakalım! Allah’ın izniyle kendimizden korktuğumuz bir durum yok. Hukuk böyle oldu artık. Maalesef! Çifte standart, insanlara uygulanan çifte standardı herkes görüyor. Üzülüyorum. Devlette böyle olmamalı!"