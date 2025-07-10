Soruşturmada tutuklanmıştı! Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan görevinden uzaklaştırıldı

Geçtiğimiz günlerde belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman'da yakalanarak gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Tutuklanan Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından başkan yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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