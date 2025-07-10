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Soruşturmada tutuklanmıştı! Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan görevinden uzaklaştırıldı

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanan Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından başkan yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi.

Soruşturmada tutuklanmıştı! Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan görevinden uzaklaştırıldı

Geçtiğimiz günlerde belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman'da yakalanarak gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmada tutuklanmıştı! Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan görevinden uzaklaştırıldı 1

GÖREVDEN ALINDI

Tutuklanan Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından başkan yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NA EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada tutuklanmıştı! Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan görevinden uzaklaştırıldı 2
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Adıyaman
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